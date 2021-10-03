C君升做TVB高層過「打工仔」生活　最唔慣係塞車：觀塘成個結界咁

C君（鄭詩君）於9月由藝人升任無綫（TVB）J2台節目創意總監，多年來努力終於被賞識，上任後更秘密地開展新計劃。今日（10月3日）出席《把關者們》宣傳活動時，透露於今月舉行的節目巡禮中就會公布來年J2台動向。



C君（鄭詩君）和陳自瑤好搞笑。（梁碧玲攝）

升任高層後出席活動，C君的地位與往日也沒有什麼大分別，在台上時依舊站在一旁，讓主角們站在中間，合照也沒有「爭中間位」，與演員們也是有講有笑，一點高層的架子也沒有。他接受《香港01》訪問時說：「冇咩唔同，我真係對自己冇咁大自我㗎，都係咁啫，只不過以後就會少啲做演員囉。」

C君（鄭詩君）除了《凶宅清潔師》是編審，監製外還兼任演員。（網上圖片）

C君（鄭詩君）在《把關者們》飾演 馬彪（彪叔叔）。（梁碧玲攝）

他表示自己將會投放更多時間於創作上，所以也要暫時放下演員身份或減少幕前。「呢啲咪叫獻醜不如藏拙囉。」除《把關者們》外還在新劇《凶宅清潔師》飾演男配角，他大爆其實做演員也是「被迫」的：「原本我係唔想自己演㗎添。」點解？「因為有其他想囉！」他笑說：「主要係因為我得閒同平（騷錢便宜）呀嘛，哈哈，budget問題。對團隊嚟講好慘㗎嘛，又要mark過第二個藝人又要度期，佢哋諗：『你（C君）咪喺度囉，你做埋咪得囉！』」C君除了《凶宅清潔師》是編審，監製外還兼任演員，真是出腦力又出奴力。

C君（鄭詩君）升任J2台節目創意總監後變成監製「敲佢門」。（梁碧玲攝）

升職後工作有什麼計劃？他笑言：「我計劃係早啲起身，做完運動食完早餐先返工，哈哈，暫時開始都適應到嘅。」他透露自己每天8，9點上班，一直做到晚上才下班：「有時都要傾到好夜。」十足十辦公室上班族。返工情況是怎樣？他指自己上班才一個月左右，所以每日都要與各部份溝通：「公司好多同事，如果有嘢好急點算？所以朝頭早我都要喺度。」由演員升職變高層，即是以前「敲人哋門」變成「俾其他人敲門」？（演員為尋找工作機會而主動找監製，在行內俗稱「敲門」）

好好笑。（《把關者們》電視截圖）

C君回答：「你可以類似咁理解啦，有時監製又會走嚟敲我門。大家可能唔知，其實平時我做好多幕後創作，只不過換咗喺固定地點同埋時間提早咗。以前會傾到淩晨，所以我老婆會開心啲，因為我真係可以早睡早起，同埋我而家終於體會到觀塘有幾塞車囉，好似成個結界咁。」

C君和老婆黃天頤。（網上圖片）

同場加映：歷年六套高收視醫療劇 馬國明有份參演其中四套仲攞埋視帝！

+ 10

同場加映：消費券｜圈中女神各有使錢方法 24歲港姐劉穎璇點解冇得攞?

點擊下圖睇「女神」會點用第二期電子消費券：