網紅莉婭迫到正宮流產？網民怒批「不會夢到嬰靈嗎」

謝和弦與前妻Keanna離婚後，隨即就與莉婭登記結婚，日前莉婭在臉書發文要大家別叫她「扣嫂」，因為她有自己的名字，謝和弦平時向人介紹她時，也都是很尊重的稱這位是「莉婭」，認為「扣嫂」這個詞很鬧是個笑話，不料有網友認為她是在影射Keanna，還指她是小三扶正，害死一個小孩，而莉婭也隨即發文回擊。



網友指莉婭的「扣嫂」貼文是在影射謝和弦的前妻Keanna，認為她是在炒新聞蹭流量，還指她害死一個小孩，應是指2019年時Keanna懷孕又流產一事，網友更嗆莉婭「晚上睡覺不會夢到嬰靈嗎？」

【圖輯】網民怒批「不會夢到嬰靈嗎？」點圖放大瀏覽莉婭與網民罵戰👇👇👇

莉婭隨後將與網友留言的對話截圖下，並發文「嬰靈是哪位？害死什麼小孩？」，接著更表示「請問⋯我可以把我受到的各種誹謗，再繼續針對主事者提告嗎」，還忍不住怒嗆「發育未完成的自然淘汰人工授精卵到底關我屁事」。

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