黃婉曼加盟ViuTV除時「自肥」見MIRROR：要問花姐喇！

黃婉曼（Icy）今日（4日）為MIRROR成員Anson Kong（AK/江𤒹生）的ViuTV新節目《Have A Sweet Gym》擔任嘉賓，換上一身劍擊服即場跟前香港男子劍擊運動員林衍聰學打劍，並於AK同場較量。她接受訪問時笑稱自己的平衡力不好下盤不夠穩，向來都是做瑜伽和健身較為靜態的運動，因此要學打劍都非常有困難，不過都覺得好好玩。



黃婉曼笑稱自己的平衡力不好下盤不夠穩，要學打劍都非常有困難。（梁碧玲 攝）

黃婉曼笑言自己有聽AK的《蝸牛》，希望可以在下次MIRROR演唱會成功搶到演唱會門票！ （梁碧玲 攝）

Icy擔任TVB主播時憑活潑跳脫的報道風格深得觀眾喜愛，更因為一句「跳出香港」而人氣急升，其後她兩度進出TVB，於2011年到nowTV主持遊戲節目《撳錢》，又到過亞視為節目《放眼馬世界》擔任客席主持，如今她已經成為兩女之母，已離開主播台多年再到ViuTV做節目，難道有意加入ViuTV成為旗下女藝人？「應該要問一下花姐喇！我兩個女都開始大，我都諗住做返啲幕前嘅工作，而家都多咗做主持，因為都係我一向鍾意嘅工作。其實ViuTV嘅前身就係nowTV，當年nowTV開台做綜藝節目嘅時候我就已經喺度，所以我一早就係nowTV嘅人喇！」

Icy笑言主播世界很細，與一班TVB舊同事都經常會見到面，包括現時投身ViuTV的陳嘉倩，之前更做過她節目嘉賓。（梁碧玲 攝）

Icy又大讚AK這位拍檔非常努力又上進，因此非常明白為何MIRROR擁有這麼多的粉絲：「我身邊都有好多朋友排waiting list問我可唔可以帶埋佢哋一齊，我諗而家要喺身邊都好難搵唔到MIRROR粉絲，佢哋好後生好努力，例如AK今日學新運動都有做足功課知道基本嘅步伐、技術係點，我覺得佢係一個好努力嘅年輕人，所以佢哋嘅成功係有原因嘅。」

Icy表示現時餐廳生意競爭愈來愈大，如果可以邀請到AK做代言人就好，不過都未必請得起！（梁碧玲 攝）