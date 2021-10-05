蔡少芬自爆曾決心與洪欣絕交：我不會再找她了　對方竟然毫無感覺

蔡少芬 (Ada)、陳法蓉、洪欣以及朱茵是圈中出名的好閨密，最近她們四姊妹更一起參演內地真人騷《請吃飯的姐姐》。早前播出的一集入面，Ada表示她的三個好姊妹都得罪過她。還自爆她原來曾經差點和洪欣絕交了。Ada說：「我有一年是完全不跟她聯繫的，我為她付出了很多，但是她那時候的情緒有問題吧，整個人就好像變了另一個人，然後讓我很不開心。那一年我跟自己說『我要跟她絕交！我不會再找她了！』別說我沒找她，她一年也不找我。我就覺得算了吧，Ada，她就是這樣的人，我也沒有什麼朋友，認了吧，還是打電話給她吧。」

Ada表示曾經差點和洪欣絕交。(抖音截圖)

大家都覺得成件事最好笑是洪欣竟然毫不知情，洪欣得悉後即笑言：「她太愛我了，沒辦法，對我又愛又恨。」Ada表示她當時打電話問洪欣：「你知道我生你氣嗎？(什麼事呀？) 你不覺得我們一年都沒有聯繫過了嗎？(有嗎？) 哇，我真的是掛了線之後，我就打「死」自己，那個人神經病的。」

洪欣今日（5日）就在微博再次回應Ada的「絕交事件」說：「我是神經比較大條！不是有意不聯繫，而且我知道你是愛我的。」Ada則留言覆她：「我覺得，我被自己玩了！所以說，生氣是好傻的，最傻。」又tag了洪欣：「我告訴你！我又生氣了！你現在知道了，要怎麼做？」兩人有趣的互動其實盡見姊妹情深，同時也掀起了網民熱議。

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