譚俊彥被網友狙擊5年指演戲木獨 含笑反擊：好多謝follow咁多年

由李家鼎 （鼎爺）、蕭秀香 （三姐）和曹永廉主持的《教煮爭霸》積極拍攝當中，同時加入兩位席主持，分別是陳煒和譚俊彥。二人一直都是煮得之人，但遇上鼎爺和三姐，絲毫不敢認是煮得之人，譚俊彥在今天（5日）在錄影探班時接受《香港01》訪問，他笑言是來學習：「我係住家男人，嚟到呢到有壓力，因為所有廚具都唔係自己嘢，但係我盡量將我識嘅嘢同觀眾分享。」

譚俊彥大讚鼎爺煮菜好厲害。（葉志明攝）

談到由他主演《換命真相》即將在台慶月播出，早前亦坦承是感到有壓力，外界亦一直指在台慶檔期播出，當然能得獎機會大很多，他說：「真係未諗，我覺得依家最重要係我哋套劇好睇，《星空下的仁醫》都要好睇，一路咁落去先得。我希大家撐起佢，大家覺得都好睇就好啦。」

譚俊彥希望新劇有好成績。（葉志明攝）

另外譚俊彥自加入TVB後，他的演技一直被一名網友在網上狙擊，直指他演的角色都是木口木面，將近說了5年，譚俊彥笑言這名網友一定沒有看他其他作品，例如是《失憶24小時》，怎會是沒有表情呢？「我TVB第一套《天命》演嘅角色就係死咗屋企人，點可以唔木口木面呢？每一次我有出新po佢就話我木口木面，不過我好多謝你follow咗我咁多年，我都好多謝你，因為我成日提醒自己原來我會畀人有呢種感覺，其實我笑多咗好多。」

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