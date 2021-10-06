愛回家丨「佛祖」利愛安扮菲傭惹話題　預計今個星期即將再亮相

「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）因為參選港姐時造型酷似佛祖而爆紅，早前簽約無綫（TVB），在劇集《愛回家之開心速遞》演出，在1330集首次出場。她於周日（3日）第1375集再次出現，今次成為主要角色，在譚道德家中演實習傭人「Naomi」，串起整集故事，期間她又吟出李白的《靜夜思》，非常有趣。



因為似佛祖，獲譚校長聘用做實習工人。（影片截圖）

她因為再次扮佛祖而惹起話題。她接受《香港01》訪問時坦言，她用了兩星期才背好首詩，而陳榮竣和吳香倫均有教她做戲。她表示，導演曾叫她嘗試扮喊，以減淡她自然散發出來的搞笑感覺。雖然戲中Kirsten無法融入譚家，但她透露會再亮相於這個星期的某一集中，並且繼續飾演「Naomi」。

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