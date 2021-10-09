魷魚遊戲｜題材非創新何以稱霸全球？闖關殺戮原來唔係爆紅關鍵

Netflix韓國劇集《魷魚遊戲》接續了日本《大逃殺》與荷李活《飢餓遊戲》的傳奇，充分的呈現對於階級、權力和人性弱點的反思，一上線就成為了全球討論的話題焦點！而在《魷魚遊戲》之前的《D.P：逃兵追緝令》還有更早的如《上流寄生族》和《屍殺列車》就已經在歐美造成話題。韓國影視業在全球大放異彩，被認為是當代歐美為主流的影劇產業中一個有趣的現象。

文：Victor M. González, Daniel Hsu, Jimmy Mo（GQ Taiwan）



過往我們在Netflix這個串流平台上看到了大量美國與歐洲優秀的自製電影與劇集，然而真正有趣的是韓國影劇產業，韓國的電影與劇集一向非常多元，如今卻可能是為Netflix帶來最大驚喜與樂趣的內容創造者，不論是高品質的劇情片或不適那麼強調藝術性的娛樂片，都為Netflix平台帶來最大的娛樂！

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但是《魷魚遊戲》的主軸到底是什麼？這個故事講述了幾個處於嚴重經濟危機中人，他們在絕望的時刻被一個向他們承諾能輕鬆賺錢的陌生人引誘，在不知道它是什麼的情況下接受了一個可怕的挑戰。然而，當發現第一批參與遊戲的將近500人，只剩不到半數還活著後，很明顯的，致命危機的警報響起了。

歐美影評認為《魷魚遊戲》跟他們過往關注到的韓國影視作品很不一樣，例如例如《寄生上流》和《屍速列車》都在國際影壇非常轟動，前者橫掃奧斯卡等國際影展，後者作為一部創新的喪屍電影，贏得了該類型的國際評論家和粉絲的熱烈支持，是韓國人在恐怖電影領域上極為出色的代表作。而Netflix上的《魷魚游戲》就宛如這兩部作品的型態綜合，這個劇集兼顧品質與娛樂性，看起來像個末世的科幻小說，但認真看會發現其實算是恐怖電影，這一向是韓國電影的強項之一，就像《寄生上流》的導演奉俊昊憑藉《韓流怪嚇》或《末日列車》（Snowpiercer）電影而聞名一樣。

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其實嚴格說來《魷魚遊戲》的片型並非創新，「逃殺遊戲」類型的影視作品早已行之有年，例如日本的《大逃殺》就講述了一群青少年被帶到荒島上互相殘殺的故事，並對年輕人的不確定性和人性弱點提出了有趣的假設予警告；以及荷李活的《飢餓遊戲》、Netflix推出的巴西原創劇集《3％》與日本的《今際之國的有梄》。但是《魷魚遊戲》跟這些都不一樣，企圖心也更明顯，它遠離青少年殺戮的與衝突的公式（實際上，劇集裡面的許多考驗是基於傳統的兒童遊戲遣），並花了很多時間鋪陳暴力血腥的各闖關挑戰。

然而《魷魚遊戲》中如《飢餓遊戲》般的闖關殺戮不是重點，而是主角在社會中面對的經濟危機、貧困和族群不平等，這創造一種令人興奮和令人毛骨悚然的心理前提，一旦你看懂了它在講甚麼，觀眾就會因為極其聰明又機關算盡的瘋狂挑戰感到熱血沸騰，更會完全沉浸在主角的視野，一關又一關的闖關與殺戮。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：連歐美影迷與影評都跪了！《魷魚遊戲》如何讓韓劇打敗歐美影集成為 Netflix 上全球公認的神劇？】