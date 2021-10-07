簡淑兒瑜伽褲上陣蜜桃臀效果勁誇張　大方分享終極操Pat心得

簡淑兒（Jessica）昨日（6/10）到新蒲崗出席無綫（TVB）劇集《我家無難事》宣傳活動，以瑜伽褲造型大騷腿部線條的她更爬上攀石牆大玩搶錢遊戲，一展身手！雖然Jessica出晒名身形Fit爆，更擁有不少女生羨慕的馬甲線，但她接受《香港01》訪問時卻指自己最近不慎破功：「着褲扣唔埋粒鈕，我好崩潰、好唔開心！然後就知要減喇，可能係前排食得比較多。（而家幾多吋腰？）冇特別度，但係我之前22吋，而家條褲着唔落，我諗應該23、24吋腰。」

點擊下圖觀看活動靚相：

+ 9

Jessica坦言靠清淡飲食去減：「好多人鍾意一次過減，淨係食烚雞、烚菜，而我就係戒宵夜、戒零食但三餐都食得飽，習慣之後就逐餐食得清啲，一步步咁習慣會比較好。（然後再多運動量？）都會，之前練肌肉就做負重多，但而家減脂就做多啲帶氧運動。」

簡淑兒接受《香港01》訪問時分享了操Pat心得。（葉志明攝）

提到Jessica穿瑜伽褲後，蜜桃臀效果更加明顯，問會否分享操Pat心得時，她說：「都係玩Deadlift（硬舉）、Squat（深蹲），Deadlift就要重量一路咁加上去，逐步加2kg、5kg咁。（而家舉幾重？）佢支Bar就20kg嘅，我試過最多每邊35kg。（即係90kg，都幾犀利！）女仔其實下身力量好過男仔嘅。（而家個Pat Pat勁過以前好多？）冇比較過，但都想影張相比較下，之後淨係影過腹肌。」Jessica又指自己不時會着瑜伽褲出街：「之前見到啲人上網話唔明點解女仔要着瑜伽褲出街，我就覺得有咩問題，做完運動我唔會特登換衫囉，費事帶多套衫。（唔怕俾人望住晒？）出街點都會畀人望啦！又唔係撩鼻屎！」

點擊下圖觀看Jessica的IG靚相：