鄧麗欣《男排女將》成港劇視后　Netflix亞洲奪26冠軍僅勝Viu

新加坡媒體發展管理局（IMDA）主辦的亞洲學院創意獎（Asian Academy Creative Awards）上周公布各個亞洲國家及地區大獎入圍名單，在十多個區域中各自的冠軍，將代表該區角逐大獎，其中香港區由Viu TV攏斷所有區域冠軍，將於12月舉行的總決賽與其他亞洲地區冠軍角色最終殊榮。

Viu TV今年5項冠軍

《男排女將》改編自真實球隊。（劇照）

其中由歌手轉型演員成功的鄧麗欣，憑《男排女將》成為香港區最佳女主角（BEST ACTRESS IN A LEADING ROLE）；由梁祖堯帶領的《調教你MIRROR》成為最佳一般綜藝、遊戲或比賽節目（BEST GENERAL ENTERTAINMENT, GAME OR QUIZ PROGRAMME）組別冠軍；《STEM精讀班》成為香港區最佳兒童節目BEST CHILDREN’S PROGRAMME (ONE OFF/SERIES)；《當遊客不存在》成為香港區最佳資訊節目BEST INFOTAINMENT PROGRAMME。不過當中都有奇怪結果，口碑不佳的劇集《太平紋身店》成戚今年香港區最佳戲劇節目。

愛奇藝《贅婿》中國區最多獎

陳偉霆主持的《潮流合夥人2》亦榜上有名。

中國方面，愛奇藝劇集《贅婿》獲多項冠軍，包括郭麒麟（最佳男主角／BEST ACTOR IN A LEADING ROLE）、劉冠麟（最佳男配角／BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE）、宋軼（最佳女主角／BEST ACTRESS IN A LEADING ROLE）及最佳喜劇節目（BEST COMEDY PROGRAMME）。陳偉霆擔任主持的《潮流合伙人2》在最佳品牌類節目（BEST BRANDED PROGRAMME OR SERIES）封頂。

韓劇《Sweet Home》為Netflix添花

李是英在《Sweet Home》飾演曾任特種部隊的消防員，身手了得。（Netflix）

根據大會數據，Netflix今年在所有地區中共有26個區域冠軍，當中包括大熱韓劇《Sweet Home》的李到晛（最佳男配角）、李施昤（最佳女主角）、高旻示（最佳女配角）等，至於PCCW旗下的Viu在香港（ViuTV）、印尼、馬來西亞、泰國等地以25個緊隨其後。

無綫（TVB）已連續兩年失落香港區冠軍獎項，但其實在2019年，TVB曾橫掃18個港區冠軍，其中《鐵探》囊括5個獎項，包括最佳女主角惠英紅，最佳男、女配角梁競徽及蔡思貝。

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