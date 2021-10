鄧麗欣《男排女將》成港劇視后　Netflix亞洲奪26冠軍僅勝Viu

新加坡媒體發展管理局(IMDA)主辦的亞洲學院創意獎(Asian Academy Creative Awards)上周公布各個亞洲國家及地區大獎入圍名單,在十多個區域中各自的冠軍,將代表該區角逐大獎,其中香港區由Viu TV攏斷所有區域冠軍,將於12月舉行的總決賽與其他亞洲地區冠軍角色最終殊榮。

Viu TV今年5項冠軍

《男排女將》改編自真實球隊。(劇照)

其中由歌手轉型演員成功的鄧麗欣,憑《男排女將》成為香港區最佳女主角(BEST ACTRESS IN A LEADING ROLE);由梁祖堯帶領的《調教你MIRROR》成為最佳一般綜藝、遊戲或比賽節目(BEST GENERAL ENTERTAINMENT, GAME OR QUIZ PROGRAMME)組別冠軍;《STEM精讀班》成為香港區最佳兒童節目BEST CHILDREN’S PROGRAMME (ONE OFF/SERIES);《當遊客不存在》成為香港區最佳資訊節目BEST INFOTAINMENT PROGRAMME。不過當中都有奇怪結果,口碑不佳的劇集《太平紋身店》成戚今年香港區最佳戲劇節目。

愛奇藝《贅婿》中國區最多獎

陳偉霆主持的《潮流合夥人2》亦榜上有名。

中國方面,愛奇藝劇集《贅婿》獲多項冠軍,包括郭麒麟(最佳男主角/BEST ACTOR IN A LEADING ROLE)、劉冠麟(最佳男配角/BEST ACTOR IN A SUPPORTING ROLE)、宋軼(最佳女主角/BEST ACTRESS IN A LEADING ROLE)及最佳喜劇節目(BEST COMEDY PROGRAMME)。陳偉霆擔任主持的《潮流合伙人2》在最佳品牌類節目(BEST BRANDED PROGRAMME OR SERIES)封頂。

韓劇《Sweet Home》為Netflix添花

李是英在《Sweet Home》飾演曾任特種部隊的消防員,身手了得。(Netflix)

根據大會數據,Netflix今年在所有地區中共有26個區域冠軍,當中包括大熱韓劇《Sweet Home》的李到晛(最佳男配角)、李施昤(最佳女主角)、高旻示(最佳女配角)等,至於PCCW旗下的Viu在香港(ViuTV)、印尼、馬來西亞、泰國等地以25個緊隨其後。

無綫(TVB)已連續兩年失落香港區冠軍獎項,但其實在2019年,TVB曾橫掃18個港區冠軍,其中《鐵探》囊括5個獎項,包括最佳女主角惠英紅,最佳男、女配角梁競徽及蔡思貝。

