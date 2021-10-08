七仙羽殺入潮界　日系賣萌少女味濃：多次被外國人誤會是日本妹

七師傅第一次踩界做時尚潮人，為日系品牌擔任model，就將「師傅愛你」的正能量完全發揮，在拍攝造型照自創了不少「仙氣」甫士。眾所周知，七師傅走遍世界各地，大馬出世，英國留學，曾被意大利王子追求，在香港教玄學「普渡眾生」，履歷國際化兼多姿多采，原來她於不少香港人一樣，視日本為家鄉，亦愛日本文化，更有過關於日本故事的桃花艷遇，她說：「因為皮膚生得嬌小可愛，多次被外國人誤會是日本妹，被人讚生得靚同讚我Kawaii，但有一次在克羅地亞旅行時，由於我皮膚較黑，亦有外國人來搭訕，以為我來自澀谷，不過自己一向對口多多的男仔沒甚興趣。」

七師傅表示因疫情關係已有多年未返過「家鄉」，希望疫情過後可以與外籍男朋友去京都旅行，最希望可以與男友穿京都和服在滿天秋葉下影相留念。提到對SOU・SOU這個日本品牌的印象，七師傅坦言一看愛上，皆因最愛對方簽名式的數字設計，與她的玄學術數甚有共鳴：「這一陣子多了不少幕前工作，拍葉念琛執導電影，第一次拍戲都有點緊張，之後又會為開電視拍靈異節目，所以要置不少新裝，SOU・SOU的設計有很多數字與顏色配搭，我會揀一些旺自己的顏色及數字的設計，希望旺氣持續，我預算6位數字置裝費。」