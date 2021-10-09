孫儷每年逾300劇本邀約　拍《甄嬛傳》拒用光替900多場戲親身上陣

內地演員孫儷演技向來備受認可，但卻非常低產，差不多一年甚至幾年才會推出一套劇，在挑選劇本方面相當嚴格，因此一有新劇播出都會受到廣泛關注，且幾乎是有讚無彈。



最近，孫儷接受內地媒體《人物》專訪，當中透露不少她在生活與工作上的細節。首先，孫儷非常自律，這由她微博就可以看得出。每日清晨5點起床，寫字，練太極，練呼吸，張羅孩子，晚上9點準時睡覺，從不放縱自己大吃大喝，體重常年維持在45kg，平時還會練習普拉提、浸腳、健康飲食等，非常養生。

據孫儷的工作夥伴透露，她每年會接到300多個劇本和項目邀約，近年來還有很多16、18歲的角色找上門，但對孫儷而言，她認為這不止是臉與外貌的問題，還同個人經歷有關，當人已經成長成熟，再要勉強地去演一個青澀或者校園戀愛戲，會沒有說服力。另外，人物價值觀不能被劇本裡人物的行為邏輯支撐、解釋，哪怕製作專業，演員陣容強大，孫儷依然會推辭。談及對劇本的要求，孫儷表示一定要完整劇本，不能給一半，或者後期大改，因為她要花時間去梳理人物關係。

其實由劇本的問題，側面反映出了一些影視市場現象，首先，有劇組劇本不完整，或後期改動大；其次很多劇組看重演員名氣，至於劇本好壞，是否適合另論。

孫儷不時在微博分享書法。（微博@turbosun）

除此之外，這個訪問中有不少同孫儷合作過的拍檔給予評價。由她擔任女主角的第一套劇《玉觀音》開始，導演與同劇演員就被她「驚艷」，每天睡三四個小時，打戲顧不上受傷，拍打針的戲就實打實地抽血，劇本的注釋比台詞還多……拍攝《甄嬛傳》進組的第一日，孫儷放下行李就馬上去找編劇聊角色，劇本同樣標註了很多問號。劇組為她準備了兩個替身，但900多場戲全由她自己完成，光替也不用，每一次都自己走位。與孫儷合作了《甄嬛傳》、《羋月傳》兩套長篇劇作的導演鄭曉龍表示，從未在劇組見過孫儷完整吃一頓飯，通常吃兩口就回去背台詞。

孫儷首套擔任女主角的劇集《玉觀音》。（劇照）

去年播出的劇集《安家》，孫儷在劇中飾演地產中介，在劇本分析時，甚至引入心理專家分析人物，包括髮型、背包大小、星座、喜歡的顏色、咖啡、平日穿搭、職業習慣等，由細枝末節入手。

《安家》中的孫儷同人物原型極度相似。（劇照）

到了今年的《理想之城》，孫儷飾演的建築造價師蘇筱，由主管慢慢做到集團高層，收到劇本後，她整理一張巨大的人物關係表，仔細看了兩遍劇本，才理清總公司、承包公司、5個分公司之間，包括幾十個人物錯綜複雜的關係，但劇集播出時，造型、置景都引來許多非議。

《理想之城》播出後，外界評價不一。（劇照）

無可否認的是，孫儷絕對是一位好演員，對劇本嚴格把關，將每個角色研究透徹，因此才能塑造出令人印象深刻的角色，以及經久不衰的作品。