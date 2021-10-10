炎明熹返學同時兼顧拍劇：試過喺片場做功課，溫完書睇劇本

《聲夢傳奇》學員16歲的炎明熹（Gigi）憑節目一砲而紅，年紀輕輕就已經唱得一手好歌，實在厲害！不過在學的她並沒有因為踏進了娛樂圈而荒廢學業，她今日（09/10）出席TVB節目《善心滿載仁愛堂》時接受《香港01》訪問，就表示自己不會放棄學業。



炎明熹（Gigi）唱新歌《真話的清高》。（周倪瑩攝）

炎明熹（Gigi）：「辛苦係辛苦，但係都開心，因為可以吸取一啲平時學唔到嘅經驗，同唱歌唔一樣，但係又可以套用返喺唱歌。」她表示，因為是第一次拍劇，所以工作人員也十分照顧他們：「拍咗兩日，未有突發事情發生。如果話最大嘅突發事情就係有颱風，所以都取消咗（拍攝）。」

炎明熹（Gigi）表示星期一至日行程表都排密了。（周倪瑩攝）

Gigi現時星期一至五上學，星期六、日就要拍劇或唱歌，不過她自言辛苦歸辛苦，卻十分享受，她說：「有工作做係一年好事，同埋我想挑戰自己極限去到邊。OK㗎，如果頂唔順我會出聲。我會盡量喺壓力之中放鬆一下自己。」

炎明熹出席TVB節目《善心滿載仁愛堂》。（周倪瑩攝）

忙碌到什麼程度？她透露自己試過在片場做功課、溫書：「有試過喺片場做功課，但因為係我唔記得咗有呢份功課（先拎去片場做），溫書就攞返屋企溫，或者任何地方都溫吓，譬如劇本記到少少，我就去溫書，溫完書劇本又開始唔記得，我就睇劇本。」不怕影響學業？她回答：「始終都有少少，但係老師們都好體諒。」她透露，老師、同學們甚至校長曾合寫過一張心意卡替她加油，讓她感覺很窩心。