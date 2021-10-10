59歲張立基被老千前女友騙走200萬　情傷抑鬱一度尋死：可以解脫

現年59歲的張立基於1986年參加亞洲電視第一屆《未來偶像爭霸戰》奪得冠軍而加入娛樂圈，當過歌手出過碟嬴過音樂頒獎禮的獎項，亦曾拍過不少電視劇，他當年憑一首《Electric Girl》唱到街知巷聞，當年發展得相當不錯。不過他於1995年開始淡出娛樂圈，更曾隱居內地超過13年，幾乎絕跡香港幕前。最近，他因為被指跟MIRROR超人氣偶像Anson Lo撞樣而成為熱話，更獲邀復出扮Anson Lo拍攝串流平台的廣告，令大家再次記起他。

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）早前為國際知名內褲品牌拍下的半裸代言照近日成為網絡熱話。（IG/ @ansonlht）

張立基早前接受電台節目《1圈圈星光背後》訪問大談感情與事業的高低起跌，坦言1995年約滿唱片公司EMI後事業停頓是由於多種原因所致，而自殺不遂後避世十多年更跟情傷有莫大關連。他說：「感情係影響我事業！認識嗰位女友嗰陣，我一直忙於飛去台灣宣傳，到返港時有好多拗撬，因為佢會好似老千一樣叫我投資佢家族嘅假公司，嗰陣損失約2百萬。其實錢銀唔及感情對我重要，因為從小到大家人唔太理我，我一直好渴望有個女朋友可以照顧我，令我對佢投入咗全部感情，但最後佢除咗呃我啲錢，亦離間咗我同父母嘅關係，係好Hurt、好痛苦，變咗有啲抑鬱，嗰陣諗住死咗就算，可以解脫，但最終死唔去。」

張立基已淡出香港娛樂圈多年。(張立基微博)

自殺不遂後，他選擇隱居深圳超過13年：「留喺香港就要面對媒體誇大，我吐冤屈氣，就會形容我語無倫次，我講我自殺，又有人話我黐線、係咪傻㗎？那時身邊人、家人都體諒唔到你、自己喺度鑽牛角尖，自殺又死唔去，我覺得係唔可以再Stay喺香港。」

張立基與現任女友李鈺菲 Fiona。(張立基微博)

身為獨子的張立基雖然與父母關係疏離，但他於08年還是為了照顧患重病的母親搬回香港居住，繼而認識同是歌手出身的現任「基嫂」李鈺菲 Fiona。他說：「我返香港照顧媽咪嗰時，抑鬱已經好咗7成，亦會參與一啲仁濟既活動，就係喺呢啲場合識咗基嫂。最初都會怕咗拍拖，其實我所有嘅戀情，都係女仔追求我多啲，Fiona好大方唔拘謹，我亦鍾意佢唔太精明，我唔係話基嫂蠢，但我係怕咗女仔太聰明。最主要佢畀我感覺能夠同我共患難，可以大家快樂度過餘生。我有好多心結，都係同佢一齊既時候打開咗。」」至於拍拖13、14年也沒跟女友註冊結婚，他表示：「註冊只係一般人思想，如果兩個人相愛，會唔會因為冇咗一紙婚書而唔同對方喺埋一齊？喺我立場，鍾意大家就足夠。」