演鬥聽丨聲夢Aeren有誤解　王梓軒澄清「Why are you singing?」

無綫音樂節目《演鬥聽》今集非常熱鬧，有6位聲夢學員，包括文凱婷(Aeren)、何晉樂(Rock)、林君蓮、張馳豪(Aska)、林智樂(Felix)和孫漢霖(火雞)及特別嘉賓無伴奏合唱團VSing，分成兩組進行音樂battle。

身為Monster隊隊長嘅王梓軒，大讚同組嘅聲夢成員，「大家都發揮得好好！各自都試咗作曲、作詞同改編，甚至同人合唱，仲可以攞自己之前俾人話過嘅嘢出來變做art，我覺得好正！」梓軒續說：「今次請到Aeren上黎都好，可以藉機澄清誤解，哈哈！之前我上《聲夢傳奇》做評判時剛好要評Aeren，但我嘅評語經過剪輯之後得返一句： 「Why are you singing? (點解要唱歌？)」。當時有唔少網民誤會我質疑佢「點解仲要出嚟唱歌？」⋯其實我係想佢搵返同歌曲嘅共鳴！今次呢班學員上黎，我好希望展示到俾觀眾睇佢哋好立體，有好多可塑性！」

今集陣容。

Aeren即刻回應：「我知梓軒係為我好！好開心個節目令我哋發掘到自己嘅潛力！同時亦容許我哋NG，發現錯少少唔緊要，呢啲就係free style，即興嘅氣氛真係好好。」

Aeren續指：「我平時有寫開rap，但廣東話就真係少啲，今次有機會試吓，就算寫得唔好都係free style。」

Aska：「我本身都有唱有寫開rap，但喺節目度就冇試過啦！平時多數寫英文，所以今次都係用英文寫，廣東話就可能下次……上《演鬥聽》同之前比賽嘅形式唔同，比賽壓力比較大，有一個星期準備自己首歌，(之前比賽一個星期準備一首歌有壓力？你依家係一日準備幾首歌喎？)個氣氛唔同，好玩啲。」

Felix亦指：「我睇咗頭嗰兩集就覺得好難，但開完個會後再聽埋啲demo就覺得好玩。 」

battle時間。

另一組落敗的Rock，坦言心情複雜，「因為第一次玩重創作嘅節目，真係有難度，我識填詞，所以嗰part會舒服啲，蓮姐就曲多啲……今次係個新體驗，我已經問幾時可以再見，我哋喺比賽入面有少少溫室，因為所有嘢都係Johnny幫我哋編排，我哋淨係唱，創作好少涉及，依家開始訓練下，加上現場應對、即興，學到好多嘢，同埋最緊要開心！」

三位Wizard組嘅嘉賓，一致認為最難係《Remote你點唱》，Rock説：「我好易受人影響，大家個tone唔同，我都會有少少distract。我好自我中心，要自己唱晒，哈哈……」

在《Remote你點唱》環節，請了VSing以a cappella形式伴奏，Rock大讚：「真係好勁，平時拍MMO係撳一個掣，依家係有五、六個人幫你和，一出錯就死喇！佢哋隨時入都得㗎！我係第一次同a cappella夾歌，之前識Bernard，佢係彈cello，我依家先知，原來佢都識和音。」

而蓮姐亦大讚VSing專業，「個感覺係佢哋真係好pro，佢哋跟到我哋，好似自動播帶咁。」蓮姐指一早在節目巡禮介紹時已經想試《演鬥聽》，但冇諗過真係有機會參與，所以勁開心！