TVB攪麻雀節目官網招攬參賽者　17年前肥姐曾主持過同類節目

曾志偉於上月底獲升做TVB總經理（節目內容營運），上任後第一擊除了是重點宣傳由《聲夢傳奇》及《盛舞者》一班年輕學員主演的青春偶像劇《青春本我》之外，更乘勢推出下一個大型遊戲節目兼真人騷《麻雀鬥室三決一》，招攬一班志同道合的雀友積極參加，更表明希望「藉此推廣香港麻雀文化」。



曾志偉上任後下了不少功夫。（梁碧玲 攝）

TVB早前在官方網站上載《麻雀鬥室三決一》的簡介，並招攬參賽者。（TVB官網）

TVB早前在官方網站上載《麻雀鬥室三決一》的簡介，表示希望能透過該遊戲節目中的各種項目考驗不同界別的參加者，從而推廣香港麻雀文化，而參加者亦必須年滿18歲。其實TVB已經不是第一次開拍麻雀節目，早於2004年已經有肥姐沈殿霞擔任主持的《麻雀王爭霸戰》解構麻雀枱上各種出千的伎倆，而2017年Big Big Channel開台時亦有推出過兩屆由藝人們參加的《明星麻雀王大賽》和《big big channel麻雀王：劇鬥四方城》兩個打牌節目。今次有網民質疑TVB「食老本」再玩麻雀這個題材，但實質上卻是TVB第一個開放給觀眾參與的大型麻雀比賽節目。

2004年已經有肥姐沈殿霞擔任主持的《麻雀王爭霸戰》。（網上圖片）

2017年Big Big Channel開台時亦有推出過兩屆由藝人們參加的《明星麻雀王大賽》和《big big channel麻雀王：劇鬥四方城》兩個打牌節目。（big big channel）

不過，如果要追溯香港第一個以麻雀為主題的節目，不得不提亞視於1989年首播、由安德尊與劉志榮主持的《開檯》，每集參加者由現場觀眾中抽出，並參與不同的麻雀遊戲競賽，累積最高分數者可獲得獎金，累積獎金曾高達91萬港元，由於節目大受歡迎，結果一播就播了四輯，之後更推出續作《冧莊》，直到去年年底，亞視（ATV）的子公司AMM（亞洲心動娛樂）亦有推出《今晚有牌打》，不過節目內容則著重主持和嘉賓一邊打牌一邊吹水，並非一個遊戲節目。

亞視的麻雀節目《開檯》於1989年首播，吸引多名現場觀眾參加。（《開檯》影片截圖）

安德尊都有份主持。（《開檯》影片截圖）

亞視（ATV）的子公司AMM（亞洲心動娛樂）亦有推出《今晚有牌打》，不過節目內容則著重主持和嘉賓一邊打牌一邊吹水，並非一個遊戲節目。（影片截圖）

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