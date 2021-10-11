TVB攪麻雀節目官網招攬參賽者　17年前肥姐曾主持過同類節目

曾志偉於上月底獲升做TVB總經理（節目內容營運），上任後第一擊除了是重點宣傳由《聲夢傳奇》及《盛舞者》一班年輕學員主演的青春偶像劇《青春本我》之外，更乘勢推出下一個大型遊戲節目兼真人騷《麻雀鬥室三決一》，招攬一班志同道合的雀友積極參加，更表明希望「藉此推廣香港麻雀文化」。
TVB早前在官方網站上載《麻雀鬥室三決一》的簡介，表示希望能透過該遊戲節目中的各種項目考驗不同界別的參加者，從而推廣香港麻雀文化，而參加者亦必須年滿18歲。其實TVB已經不是第一次開拍麻雀節目，早於2004年已經有肥姐沈殿霞擔任主持的《麻雀王爭霸戰》解構麻雀枱上各種出千的伎倆，而2017年Big Big Channel開台時亦有推出過兩屆由藝人們參加的《明星麻雀王大賽》和《big big channel麻雀王：劇鬥四方城》兩個打牌節目。今次有網民質疑TVB「食老本」再玩麻雀這個題材，但實質上卻是TVB第一個開放給觀眾參與的大型麻雀比賽節目。
不過，如果要追溯香港第一個以麻雀為主題的節目，不得不提亞視於1989年首播、由安德尊與劉志榮主持的《開檯》，每集參加者由現場觀眾中抽出，並參與不同的麻雀遊戲競賽，累積最高分數者可獲得獎金，累積獎金曾高達91萬港元，由於節目大受歡迎，結果一播就播了四輯，之後更推出續作《冧莊》，直到去年年底，亞視（ATV）的子公司AMM（亞洲心動娛樂）亦有推出《今晚有牌打》，不過節目內容則著重主持和嘉賓一邊打牌一邊吹水，並非一個遊戲節目。
陳豪胡定欣將主演《破毒強人》 首部「強人」劇集七十年代已經有
+19
「靜芳」百白奪最佳女配角 姜濤連發三個限時動態：恭喜老師！張曦雯IG報平安抵達芝加哥 小背心配露腰牛仔褲超吸睛七仙羽傳被TVB嫌「ViuTV味濃」 痛失拍節目機會：邊間請我都會拍Edan《My Apple Pie》MV一日破57萬點擊 IG澄清林愷鈴唔係扮盲人MIRROR成新一代教材代表人物 驚現小一英文工作紙個個爭住要張曦雯素顏紮馬尾兼戴鹹蛋超人墨鏡 低炒自拍靚樣冇崩壞陳豪胡定欣將主演《破毒強人》 首部「強人」劇集七十年代已經有