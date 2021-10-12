熊熊卓毓彤認私人影片外流竟與龍龍有關？揭《炎上》幕後秘聞

台灣女星「熊熊」卓毓彤去年捲入私密影片外流風波，讓她心情和形象都大受影響，先前她登《炎上BURN》，當著4000人的面自嘲影片外流一事，強大心理素質被網友讚爆，近日她首度分享事後的心境。



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熊熊當時在《炎上》自提深喉嚨影片外流一事，「因為我比誰都更能體會影片被流出的感覺」，勇敢面對黑歷史，獲得大批網友讚賞。

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日前，她上金鐘紅毯主持人黃豪平的YouTube頻道，首度吐露自嘲後的心聲，熊熊透露當時得知薩泰爾有意找自己參加脫口秀，她抱著能與偶像博恩合作的心情，加上去還能吐槽徐乃麟便一口答應「我要去！」

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直到某天，熊熊接到龍龍的電話，對方用擔心的口吻說道「我看到名單有妳，我整個嚇到！是我的話，我是妳我不會去欸！」熊熊坦言自己一度想退出，但聽到工作人員說門票 10 分鐘全賣光了，她決定豁出去拿私密影片自嘲。

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事後，熊熊發現酸民反而變少了，「因為我自己 diss 的比他們還要嚴重。」而且真心面對之後，也能坦然接收酸民惡言，會覺得無傷大雅。此外，她也有感而發的說「真正傷害你的都是你的好朋友、至親朋友，他們才是會刺傷妳最深沉的人。」

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