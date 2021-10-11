吳若希老公趁結婚週年投訴蔡嘉欣阻二人世界：畀一日我地何家唞下

吳若希（Jinny）昨天（10）是她和老公Alex結婚四週年，不過近來Jinny忙於和《聲夢傳奇》的學員一起拍攝新劇《青春本我》，因此結婚週年還是要工作，不過Jinny一向正能量十足，加上Alex也在她身旁陪開工，Jinny於IG發布與老公的合照，並寫道：「有咩驅使你結婚周（週）年都要開工啊？係#青春本我呀！我咁青春！一定要開住工證明自己結完婚都係好青春。」然後Jinny再於IG發布兩個帖子及，一個是趕得切下班去和Alex吃飯慶祝，另一則是吃完飯後便與老公在海旁散步，Jinny寫道：「食完飯，再行吓海旁，今天，完美地落幕」。

開工渡過結婚四週年。（IG：jinnyng）

另外Alex也在自己的IG發布和Jinny的合照，當然少不得有甜言蜜語，他寫道：「由於疫情關係，生活圈子細左，見黎見去都係果幾個人，令到自己更加了解這些人的缺點和優點。老婆～第4年了！愛你仍然如第一年那樣愛你。I Love you forever and ever」

食日本嘢慶祝。（IG：jinnyng）

但在這個帖子焦點放在Alex tag的對象，最開始竟然沒有tag Jinny，反而是tag了蔡嘉欣，事源Jinny因工作與蔡嘉欣關係變成好朋友，因此蔡嘉欣經常性找Jinny，甚至會常去Jinny的家中找她，所以Alex這個帖子同時是投訴蔡嘉欣，他寫道：「蔡小姐，你比（畀）番一日我地何家抖（唞）下得唔得！？今日係我同老婆結婚周（週）年紀念！平時你點樣啜我個仔？點樣逼Giselle陪你玩我都算！求下你比（畀）一日我休息下！」

Alex希望蔡嘉欣畀返啲空間佢哋兩夫妻二人世界。（IG：kayan.c）

然後蔡嘉欣在這個帖子留言寫道：「估唔到今日你地食飯慶祝周（週）年紀念 死都唔話俾我知係邊度食 搞到我嚟唔到，但我依然可以用第二種方式陪伴你地慶祝」同時Jinny也寫道：「點解呢個post 淨係tag 左 @kayan.c 無tag我？」隨後Alex偷偷的再tag Jinny，網友被他們三人這個舉動笑翻了。

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