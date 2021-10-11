性感網紅美麗妄娜篤心口證真材實料　直播收破百萬抖內擬全數捐出

YouTuber美麗妄娜日前加入Up直播，笑稱自己「重操舊業」。原來過去她曾擔任直播主，這次與網友們互動更是尺度無極限、只要網友抖內就可以下指令讓她照辦，連脫衣都沒在怕。



美麗妄娜擁有亮麗外型與性感身材，這次在Up直播她穿上女警Look引人遐想，放話「只要抖內就接受指令做事」。剛開播沒多久就有粉絲刷一萬元台幣禮物，成功換得美麗妄娜的Line帳號；接著有粉絲要求她青蛙跳，各種怪異指令讓美麗妄娜哭笑不得。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

直播尾聲時意外出現大手筆的超猛乾爹，直接送出近百萬台幣的禮物，指令是美麗妄娜要當場解開襯衫戳自己胸口一下。秉持著敬業精神，她大方立刻解開扣子，便伸手就往胸前狂戳，證明自己是真材實料。

她開播一晚就賺進上百萬台幣的禮物，美麗妄娜特別表示，這些抖內金額會和Up直播商議捐款作為公益，同時也預告，如果大家喜歡的話，未來還是有可能在Up直播上開播，會繼續散播歡樂給大家。

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