41歲熊黛林住在東半山過億豪宅。(IG:@lynnx1010)

10月10日是Lynn熊黛林 41歲生日,老公郭可頌及一對孖女庶她慶生,更表表愛的宣言冧老婆:「Happy Birthday my dearest!!! “Nothing is more happier than having you all next to me #happywifehappylife(生日快樂最親愛的,冇嘢幸福得過你喺我身邊)。」原本Lynn生日前夕與家人相約外出晚還,但受颱風獅子山影響,令家庭聚會延至生日正日舉行,Lynn說:「我哋係一個大家庭,過時過節邊個生日都會出嚟慶祝,不過八號風球不減弱,不能出外,再加上冇準備,只能喺屋企食公仔麵,飯局改到今日正日(10日)。」

郭可頌發表愛的宣言冧老婆熊黛林。(IG:@k_3_z_z_y)

