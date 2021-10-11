鍾嘉欣搵契哥馬浚偉幫手拍片　讚對方係白馬王子：我想同你跳舞

馬浚偉（馬仔）在行內有三世位契妹，其中之一便是鍾嘉欣，馬仔非常疼愛嘉欣，嘉欣有什麼事情需要馬仔，馬仔會義無反顧答應。在多個月前嘉欣回港拍攝《星空下的仁醫》時候亦不忘經營自己的YouTube Channel，他找到馬仔幫忙，希望一起唱歌給粉絲們聽，同時大談內心事。

聽到佢哋合唱，真係好難得。（YouTube）

片中網友可以看見二人的對話中感受到他們的感情有多深厚，馬仔笑言有次嘉欣家中裝修整櫃不懂也是找他去幫忙。對於馬仔來說，嘉欣在他眼中是一個很善良的人，他說：「我真係覺得妳係白兔仔，甚至乎有啲蠢。好善良，好乖，妳個人好乾淨，內外都一樣咁乾淨，所以妳外表一直keep得咁清純，係因為妳心靈咁乾淨，識妳咁耐成日都擔心妳有冇畀人蝦。」

鍾嘉欣講第一套劇便是和馬仔拍攝。（YouTube）

雖說嘉欣人美心善，像冇缺點一樣，但馬仔爆嘉欣其實是非常容易被人影響，「我都唔明你自卑啲乜，如果妳都要自卑妳叫其他人點。我覺得另一個弱點就係太易畀人影響，唔需要聽人太多說話同睇人面色，唔值錢，對得起自己，對得住自己良心，妳已經做得好好，做人公平就得。」

嘉欣笑言小時候已經在聽馬仔唱歌。（YouTube）

雖然近年二人在劇集產量方面大大減少，但影片中嘉欣依然希望可以和馬仔再有機會拍劇，「我想同你有一套跳舞，因為我覺得係你有一種感覺係有一種其他男演員冇嘅，有一種白馬王子feel，呢個係我覺得。」馬仔聽到都大感驚訝，馬仔向嘉欣解釋這不是白馬王子的感覺：「好多tvb人都有同我講過，我有一種公子哥兒感覺，覺得我出身貴族，屋企好有錢，但我就係深水埗長大，飽讀詩書。」

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