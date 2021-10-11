我家無難事．劇評｜完美示範咩叫溫情　深層意義後生未必睇得明

無綫（TVB）劇集《我家無難事》第16-20集劇評



《我家無難事》播至第20集，離大結局只剩5集，這周劇情依然沒有推進，劇情還是圍繞住馬德鐘一家人的婚紗店事宜為主，中間穿插住一些感情戲。驟眼睇實在「冇乜特別」，集數與集數之間沒什麼太大關聯，且很少有懸念去引導觀眾追看下一集，但總體來說比起上幾周更好睇。

呢一幕帶點浪漫元素，但橋段不會太「老土」。（《我家無難事》截圖）

雖則說劇情沒有太多驚喜或者刺激場面，但每一集的感情戲都處理得恰度好處，例如描述楊明和王君馨之間猜度對方心意的橋段，就頗有愛情小說的影子，有一幕楊明讓王君馨坐在椅子上再推上斜坡的戲份，雖然「老土」但卻又十分浪漫，會令人不自覺地投入了劇情之中。為了加強楊明和王君馨曖昧的感覺，還加插了楊明夢見自己和王君馨接吻的戲份，再於結尾安排楊明告白成功，在現實中與王君馨親吻，完成簡單的起承轉合，首尾呼應，看得出編劇在營造戀愛氛圍上花了不少心意。

車婉婉演技一流。（《我家無難事》截圖）

另一邊廂，雖然鮑起靜一早就已被劇本「寫死」了，但通過「郭家」一家人不斷地遇到挫折的同時，回憶起鮑姐生前以往對他們的提醒，從而也加強了「親情」這個元素。「郭家」亦是因為鮑姐去世，在失去了這個家庭支柱後才驚覺她的重要性是無可取代的。《我家無難事》的劇情偏向小品，生活化而平淡，尤其是這個星期的集數，又能令人感覺溫暖，勾起大家對「家庭」這兩個字的情懷，深深地打動觀眾。這也是本劇的核心，想帶出的主旨，不要在失去親人之後才去懷緬，而是要珍惜當下與他們一起的時光。