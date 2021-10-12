專訪｜由music zone到麥花臣　陳蕾成就解鎖：呢個timing係好好

由廣州到香港、由獨立歌手到華納歌手、由Music zone到4場的麥花臣，再加一張實體專輯，看似是超額完成，但陳蕾卻十分謙虛地表示：「都好唔錯、今年係OK盡職，搞埋個show可以好好打機，回歸種植生活……」



為了應付一連四場的個唱，陳蕾早在6月時重新學唱自己的作品，最近亦開始進入養聲期。她叮囑買了門票的觀眾到時一定要準時入場。（梁碧玲攝）

新歌取名為《沙門》，泛指所有修行中的學徒，陳蕾透露在一次的朋友聚會中，其中一位友人不斷批判別人，又慨嘆自己懷才不遇，負能量之勁令陳蕾最終提早離席繼而失眠。「我本身習慣臨瞓前睇／聽書以作靜心，而嗰日睇到沙門呢個詞語，覺得好啱形容自己，亦都好想將呢種佛學智慧分享出去，結果就一口氣寫咗好多歌詞，寫完之後係好開心，其實《沙門》係一首幾正能量嘅歌，只不過疑惑味、宗教味重啲。」

繼《娑婆》後，陳蕾再以宗教為題，創作出《沙門》。

陳蕾如今看似豁然開朗，但其實也經歷過容易妒忌、想法負面的階段，結果令工作伙伴甚至另一半十分有壓力。「每一段關係完結之後，我都會檢討，睇返自己有咩地方可以變得更好。其實都有試過搵朋友傾訴，但都會傾到煩，所以我就決定睇書，每次唔開心都會睇書，幫助好大！而家係已經唔怕遇到低谷，因為一定會跨得過……」而陳蕾最近迷上的是如何安慰別人……

陳蕾2019年在music zone舉行的《1029》音樂會，全企位門票賣380元。（fb圖片）

月底舉行的演唱會，其實本應在去年發生，回想公司向她提出這動議時，第一個反應是「咁快？」以及擔心。陳蕾說：「因為我2019年仲係喺music zone，之後喺演藝學院，但門票都係200同120元，所以一跳去麥花臣係好擔心，同埋公司一嚟就話兩場，都有少少淆底，直到開賣，係好驚喜，反應比想像中好好多。」

陳蕾在叱咤頒獎禮上首奪女歌手銀獎，原來呢個原來只係增加了她丁點的信心。（ig圖片）

儘管去年的樂壇成績不錯，但陳蕾認為這與賣飛是兩碼子的事，更何況同期開騷有同公司的張天賦、洪嘉豪、衛蘭，說不擔心才怪！「不過其實呢個timing係好好，因為愈來愈了解自己、清楚自己音樂想走咩路線，愈來愈可以比多啲自己嘅諗法團隊去進行延伸嘅創作，之後嘅音樂將會更陳蕾。」試完麥花臣，是否意味可以挑戰紅館？「早兩日有同事同我都傾過，有機會當然想開大少少，少啲埸次都可以，因為咁嘅聲音狀況一定係最好。」

疫情關係，身在廣州嘅爸爸未能來港觀看演唱會，陳蕾雖然感到可惜，但有信心將來一定會在廣州開騷。（梁碧玲攝）

開騷的同時，陳蕾加盟華納的首張實體專輯亦會推出，公司的重視程度可見一斑：「每次有實體嘅東西去記載自己音樂上嘅努力，係歌手最好嘅卡片，同埋今次個騷係公司坍辦，應該係佢哋睇到我好熱愛舞台上表演，所以願意去做主辦，其實第三場係打和。」由於疫情關係，所以演唱會門票只能發售八成半，但唱片公司為安全起見，決定只賣七成 ，再加上紅館式製作，實際能賺的確係所餘無幾。

Hair: Franco Chung @ Leonardo 3 Hair Corner

Make up: Angel Mok

Wardrobe: American Eagle