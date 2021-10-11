我家無難事｜王君馨為追夢自資出歌：等一個好角色都要等十幾年

王君馨在劇集《我家無難事》當中飾演「莊致澄」一角大獲好評，有觀眾讚她演技扎實而且跳出了自己的框框，令人眼前一亮。不過自2018年開始，王君馨在戲劇方面的產量明顯地減少了不少，就算是在《我家無難事》中戲份也不多，令人大感可惜。



王君馨做得好好。（《我家無難事》截圖）

王君馨昨日（11/10）出席劇集宣傳活動時，接受《香港01》訪問說：「我記得拍緊《盛·舞者》嘅時候，都話我未必拍到劇住。有時為咗某啲計劃，我都想專心做好而拍少咗（劇）。」她表示，因為這兩年開始涉足音樂範疇，所以在劇集演出相對上會減少。

王君馨只有兩部存貨《唐人街》和《 超能使者》，未有新劇開。（IG@gwgurlie86）

王君馨解釋道，同時也因為角色戲份變重，所以能參與戲劇的數量就會變少，她說：「我憝我哋好少會一年拍三、四套劇，一年一至兩部係舒服。以前（做）啲細角色會多啲，而家就會Focus啲，即係連拍三、四套我應該handle唔到。」

王君馨滇技唔錯。（《我家無難事》截圖）

做歌自然需要時間和精力，原來除了這兩樣之外，王君馨還需要花費金錢。她說：「好似自己做緊一間唱片公司，無論係作曲、填詞、編曲、錄歌、構思MV、搵導演、監製、搵Dancers、排舞師，所有嘢都要自己做嘅時候就會覺得（唔夠時間用），就似嚟緊首歌，我都籌備咗一年半，個MV都搞咗四、五個月。同埋我覺得（拍劇）唔係個量要多，反而係大家記得個角色先重要。」

王君馨暫時有《隱型》、《她最好》和《守護甜心》三首作品。（IG圖片）

唱歌這麼辛苦，為什麼要做演員的同時兼顧做歌手？她回答：「我覺得係一個追夢，我會做演員好耐，我覺得我會係嗰啲做到6，70歲都會繼續做演員，但係演員係被動，好似「柴九哥」等一個好角色都要等十幾年，先有一個好深入民心嘅角色，但係做歌只係肯投資同自資，個creative嘅空間就會好大，所以有時候就要睇自己有幾鍾意呢樣嘢，你有幾肯去為佢付出。講係容易，但係時間、心機、金錢同熱誠，我希望睇或者聽我MV嘅Fans會睇到呢幾樣嘢。」

王君馨為追夢自資出歌。（梁碧玲攝）

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