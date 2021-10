24歲的美國真人騷《Keeping Up With The Kardashians》成員Kylie Jenner非常有生意頭腦,於2014年創立了個人彩妝品牌Kylie Cosmetics而登上了《福布斯》10億美元富豪榜冠軍。今早為了宣傳品牌聯乘經典恐怖電影《猛鬼街》(A Nightmare on Elm Street)的萬聖節化妝系列而全裸上陣,在照片中看到Kylie全裸做在地上,而全身血迹斑斑,非常恐怖。有不少網民留言表示被照片嚇到,更誘人表示為何懷孕中的Kylie肚子並沒有隆起,更留言問到Kylie對孩子做了什麼。

點擊下圖看更多Kylie的性感靚相: