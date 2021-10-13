洪金寶次子女友有靈異體質　劉奕兒拍《超感應學園》內衣塞護身符

劉奕兒、姜濤、蔡凡熙昊前受邀參與直播節目《蝦皮娛樂線》，為Viutv劇集《超感應學園》宣傳，三人爆料，雖然片場氣氛歡樂，但畢竟與鬼神有關，現場還請到法師坐鎮，劉奕兒分享飾演陰間引路人時，由於是非人類角色，加上自己體質較敏感，隨身必帶護身符，連內衣也塞滿。



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聊起戲中在社辦玩碟仙的場景，蔡凡熙說：「我們拍攝時非常嚴肅，很怕很怕真的有好兄弟找上來，所以現場有請法師鎮壓，因為我的圖上畫的陣都是真的，只有文字是假的，害怕好兄弟們會誤會。」

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雖有緊張時刻，但片場還是發生許多趣事，三位主演經常「打」成一片，劉奕兒趁機爆料：「姜濤還打了我一巴掌！」姜濤則連忙解釋：「那是有蚊子，我晚了一步，妳不是還（被叮到）腫起來了嗎？」劉奕兒開玩笑嗆：「那是被你打的吧！」

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感情超好的三人，現場做默契考驗，被問「誰最膽小？」、「誰最有偶像包袱？」，姜濤紛紛中獎，被指「會被比較大的舉動嚇到，很像少女。」他也承認：「拍攝社辦有一面鏡子，我看到就會撥弄一下頭髮」，而姜濤也因粉絲熱情支持，拍戲期間光是應援餐車就有三台，全劇組都受惠。

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被問到公開場合與私下反差最大，蔡凡熙則坦承：「大家都差不多，私下都會罵髒話。」劉奕兒因笑點太低，所以會發生已準備開拍，但她卻笑到哭的狀況，有時連導演也受不了「噹」她，蔡凡熙也認同：「真的不知道妳哭什麼。」

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