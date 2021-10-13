「翻版張栢芝」Miya性感泳衣海邊曬身材　直播教瑜伽重拾內心平靜

有「翻版張柏芝」之稱的台灣瑜伽女神夏米雅（Miya）日前南下墾丁拍攝「帶著瑜珈去旅行」專輯封面，一襲白色鏤空泳裝成為全場焦點，成品彷彿女神從天而降，但她直呼拍攝過程面臨很大的考驗，「導演一直要求我表現出女生的嫵媚感， NG了十幾次，一次也沒達標。」



見著她頻頻NG，男導演索性親自「下海」示範，不斷喊著：「放電，再多放一點！再強一點 ！」加上她素有「翻版張柏芝」美名，意外吸引許多民眾駐足圍觀。導演發現許多猛男現身，情急之下大喊：「找個帥哥對他放電。」夏米雅則說「太多了，要找那一個」，導演崩潰表示「全部啦」，終於讓夏米雅開竅，團隊順利收工。

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除了親自挑選作品推出全新的瑜伽專輯，夏米雅也投入線上瑜伽節目，宣布將在每周1晚上7點於臉書直播節目「Miya瑜伽道晚安」，希望透過即時的回覆和示範，期待與大家邊練習邊成長，她說：「歡迎大家一起進入我的瑜伽世界，享受一種內心的平靜與自己營造的生活狀態。」

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