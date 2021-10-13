盧覓雪自薦入女團扮BLACKPINK　梁祖堯睇到眼火爆：你咪癲喇！

商台製作主辦的盧覓雪《雪說笑 da go bin ro》將於11月6至7日假九展匯星舉行，盧覓雪睽違12年重返商台後舉辦處女棟篤笑，相約一眾識飲識食的好友和觀眾「da go bin ro」，輕鬆暢談人生、成長、工作、家庭、娛樂圈大小事，一同渡過又開心又窩心的一晚。



想成為全方位藝人的盧覓雪（雪雪），除於下月初嘗舉行棟篤笑《雪說笑 da go bin ro》，昨日（12日）更大膽自薦進軍女團，拍下性感跳舞面試影片，並請來選秀節目御用導師兼評審的梁祖堯品評。影片中，自稱29+1的雪雪帶來人氣韓國女團BLACKPINK 成員ROSÉ的《On The Ground》，以一身耀眼桃紅毛毛裝示人，更請來兩位《在晴朗的一天》節目拍檔阮子健及German充當伴舞傾力演出。雪雪全程以嫵媚的舞姿配合自我陶醉的表情跟足原版「瞓身」演出，平躺地上跳舞。

不過，梁祖堯觀看片段期間不禁發出「頂」一聲，又不停無奈向工作人員苦笑。最後，睇完雪雪片段睇到眼火爆的梁祖堯，直言只能送給雪雪四個大字：「人神共憤」，更不留情面批評：「唔好搞咁多嘢喇！唔好咩（進軍）女團！你咪癲喇！你做返你嘅棟篤笑算喇！」究竟雪雪於棟篤笑會否繼續瞓身為現場支持者獻舞，又還有什麼秘技刺激觀眾的眼球？大家拭目以待！

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