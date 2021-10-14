Angelababy黃曉明久違同框溫馨入住酒店　網民靠細節猜測已離婚？

Angelababy（楊穎）與黃曉明於2015年10月結婚，至今5年多，由2019年6月起開始傳出離婚的消息，近年屢傳婚變，婚姻狀態成為外界關注的焦點，兩人卻一直沒有公開澄清有關傳聞。他們已鮮少合體出席活動，即使同場亦出現不同框畫面，所以引起網友瘋狂猜測認為他們已經離婚。不過兩人日前就被影到一家三口溫馨出遊，似乎要用行動來粉碎婚變傳聞。

黃曉明同Angelababy近年屢傳婚變。（視覺中國）

日前Baby被內地傳媒影到與老公黃曉明以及仔仔小海綿現身酒店，兩人久違同框的片段在網上瘋傳。片中Baby與一名女友人孖住於酒店出現，而典曉明就抱住小海綿於酒店的走廊行過，正等待Baby辦理入住手續，同行還有一名男助手，他不時逗小海綿玩。辦完入住手續後，眾人齊齊上房，曉明繼續抱住小海綿，而Baby則與女友人並肩同行，一家人感覺溫馨。翌日，Baby就與女友人一起帶着小海綿上保母車出外遊玩。有網民對此表示Baby一家三口很幸福，祝福他們。但亦有網民覺得兩人片中甚少互動，且分工明確，似是感情有變，指同框只是為了小海綿，甚至有網民表示：「離了婚也可以同框帶孩子的」。

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月前黃曉明在台下影Baby、兩人在台下卻零交流：

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點擊睇Baby、黃曉明以及小海綿的靚相：

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揣測。

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