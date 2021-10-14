周啟生質疑校長處理手法不妥　對施襲者身份有頭緒：我知邊個

歌手周啟生今日（14日）到灣仔警署報案，受訪時稱發現患有自閉症的次子尾趾骨折，院舍社監翻睇閉路電視後通知他，次子遭人扯頭髮、推撞、叉頸等。訪問期間周啟生多次感謝東華三院照顧有需要的小朋友，但指摘：「最嚴重係發現虐兒，虐兒之後邊個去查同負責，我好關心。」又指已知道施襲者身份，離開時他大嘆：「難為天下父母心。」

周啟生與妻子到灣仔警署報案。（攝影：葉志明）

周啟生晚上在妻子陪同下去到灣仔警署，他透露約10日前接獲社監通知，其21歲次子「行路柺柺吓」，其後發現次子右腳尾趾骨折，社監發現兒子遭扯睇髮，叉頸，踢凳腳等。周啟生稱幾經辛苦下見到校長，但頗失望：「我都問點解唔報警，校長話係程序。」直至今日才接到通知校方已報警。周啟生又謂對校方處理手法有疑惑：「（校方）唔係家長，警方只可以備案，不能要求睇任何錄影帶。之前發生過事，我個仔跌親後腦，我都有要求睇錄影帶，又同我講CCTV係學校財產，只有校長一個人可以睇。」

歌手周啟生自閉症次子疑被打往警察報案 投訴遭推撞叉頸尾趾骨折

周啟生示意兒子生得高大，但仍遭人欺負，擔心其他更弱小的小朋友。（攝影：葉志明）

周啟生次子現時21歲，訪問中向兒子高呼愛：「I love him so much。」他指今次事件問題在於發現虐兒：「虐兒之後邊個去查同負責，我好關心，我好擔心其他細路仔會點。」而兒子受傷亦有跡可尋：「我個仔好易睇，佢暴瘦20磅，又攬住我，我知係訴苦。」周啟生指校長拒絕透露施襲者姓名，但他稱：「我知邊個，個職位叫『學生家長』，但唔係家長嚟。」