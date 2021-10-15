Anson Lo出新歌　神徒打造Megahit巴士油站：想時刻為教主加油

《Megahit》的MV構思由教主Anson Lo（盧瀚霆）與花姐提出，導演Water曾透露當初遭不少油站拒絕借場，已經打定輸數，幸最後也順利完成。(IG圖片）

Anson Lo（盧瀚霆）上月推出全新跳唱歌曲《Megahit》，其後援會除打造流動應援車之外，原來亦斥資租下尖沙咀柏麗大道的巴士站，並改造成《Megahit》MV中的油站，十分有心思。巴士站昨晚（14日)進行改造，近50多名神徒聞風而至，一邊圍觀改造過程，一邊打卡，十分熱鬧。

神徒集資為Anson Lo做全球應援，香港其中一項應援是租下巴士站並改造成MV中的油站。（鄺鈺瑩攝）

巴士油站昨晚進行改造，不少神徒聞風而至打卡。（鄺鈺瑩攝）

後援會負責人Annie表示今次《Megahit》應援將全球性進行，花費7位數字，她說：「除香港，仲有澳門、台灣、日本、加拿大、英國、美國，澳門係巴士應援，加拿大係雙幅巨型LED屏幕。點解會揀7個地方，因為今次係Anson第7首solo歌，同埋7對佢對神徒都好有特別意思，所以香港嘅巴士應援都特地揀咗7號巴士。架巴士會停柏麗大道呢個站，感覺好似真係入油咁，同埋另一個意思就係想幫教主時時刻刻打氣加油。」

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「巴士油站」的頂部寫有「Megahit Station 」以「Produced by Anson Lo」字樣，而「下層部分」的正面與背面均有五張巨型海報，其中一格更有65吋大電視，由早到晚播放新歌MV，另外在「巴士油站」的柱身亦都印有「AL 7795」的字眼。問到會否擔心太多神徒打卡影響了乘客，Annie表示今次選擇的巴士站已經是整條柏麗大道最多空間的一站，相信不會有太大影響。

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