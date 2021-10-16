魷魚遊戲｜Cardi B直播神還原123木頭人恐怖聲　網民恥笑似大悲咒

Netflix韓劇《魷魚遊戲》播映以來屢創話題，美國饒舌歌手Cardi B也陷入這部戲中。日前她不僅把自己Twitter大頭貼換上木頭娃娃照片外，還在直播上唱一二三木頭人之歌，有網友聽了直笑說：「大悲咒嗎」



《魷魚遊戲》劇中出現六道關卡，當中最讓人印象深刻的莫過於第一關的一二三木頭人，裡面的木頭娃娃表情陰森，讓人膽戰心驚，不過Cardi B卻不這麼認為。

【相關圖輯】魷魚遊戲︱李政宰鄭浩妍竟不是冠軍 外國劇迷心中角色好感度排名（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

Cardi B日前將自己Twitter大頭照換成木頭娃娃，還特地把頭髮P成自己的髮型，看起來十分搭配。日前直播時，她更獻唱劇中的一二三木頭人之歌，雖然旋律正確，不過因為咬字含糊，讓整首歌聽起來更不一樣。

直播影片曝光後，網友們更瘋狂轉發她唱的木頭人之歌，笑稱：「大悲咒嗎」、「卡老師最後面是在問候我媽嗎」、「緊箍咒」、「我歸西了」、「拜託放進專輯」。

延伸閱讀：

康康遭詐騙300萬！受邀「投資BTS演唱會」 老闆錢到手秒落跑

王思佳曝2個月女兒「50萬的房間」 網笑：根本是童裝店

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】