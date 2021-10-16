魷魚遊戲｜Cardi B直播神還原123木頭人恐怖聲　網民恥笑似大悲咒

Netflix韓劇《魷魚遊戲》播映以來屢創話題，美國饒舌歌手Cardi B也陷入這部戲中。日前她不僅把自己Twitter大頭貼換上木頭娃娃照片外，還在直播上唱一二三木頭人之歌，有網友聽了直笑說：「大悲咒嗎」
《魷魚遊戲》劇中出現六道關卡，當中最讓人印象深刻的莫過於第一關的一二三木頭人，裡面的木頭娃娃表情陰森，讓人膽戰心驚，不過Cardi B卻不這麼認為。
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Cardi B日前將自己Twitter大頭照換成木頭娃娃，還特地把頭髮P成自己的髮型，看起來十分搭配。日前直播時，她更獻唱劇中的一二三木頭人之歌，雖然旋律正確，不過因為咬字含糊，讓整首歌聽起來更不一樣。
直播影片曝光後，網友們更瘋狂轉發她唱的木頭人之歌，笑稱：「大悲咒嗎」、「卡老師最後面是在問候我媽嗎」、「緊箍咒」、「我歸西了」、「拜託放進專輯」。
LMFAOOOOOOOOO @iamcardib BRUH LOOK😭😭😭😭 pic.twitter.com/0YN0bPLn5R— 𝔄𝔤𝔲𝔞𝔯𝔡𝔦𝔢𝔫𝔱𝔢 𝔶 𝔅𝔞𝔯𝔡𝔦 |HTE|🚍 (@KALINITTER) October 13, 2021
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】