賭命夫妻︱人夫遭瘋狂挑逗「有反應」老婆怒摑　網民轟節目多宗罪

由火火和陳嘉倩主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》前晚（14日）首播，節目邀請了五對夫妻大玩遊戲贏取港幣10萬元獎金，並找來5位曾參加口罩小姐的靚女李文潔（Liz）、張若錡（Angus）、羅翠雯（Mangie）、張凱莎以及溫穎琦（Ollie） 做PTGF，與五位人夫拍拖，測試當老婆不在身邊時，他們到底會「乖乖哋」還是獸性大發。另外亦有5位PTBF包括ERROR成員肥仔（梁業）和193（郭嘉駿）、陳安立（Brian）、黎學勤（Jeffery）和黃奕晨（Dixon），與5位人妻展開浪漫約會。

Benson直認對PTGF Mangie有好感，他的言行惹來網民強烈反感，更洗版式留言鬧爆叫他放生老婆Ruby。（影片截圖）

在前晚那集，28歲的Benson就直認對PTGF，即口罩小姐Mangie有好感，他的言行即惹來網民強烈反感，更洗版式留言鬧爆叫他放生老婆Ruby。而昨晚15日播出的一集，Benson繼續與Mangie大玩曖昧，甚至在船P上摸勻Mangie全身外，且出言挑逗，Mangie提到她跌落海就算Benson想救都扯唔起她，Benson即指男人遇到Mangie都會「扯得起」，大講「有味」笑話，內容相當大膽露骨。

人夫面對PTGF的誘惑可會把持得住？(節目截圖)

Benson又與其他人夫參賽者拿水槍大射濕穿上比堅尼外加白Tee的PTGF，還要接受挑逗遊戲，冒住眼被5位PTGF瘋狂挑逗，捱到最後冇叫停的便會得到2,000元獎金。該遊戲後段竟然秘密換回人夫們的老婆來進行終極挑逗，5位人夫面對極其親密的身體接觸，卻冇一個嗌停！其中Dennis的太太Teris扮PTGF大玩食軟糖咀嘴時，Dennis更有所反應，令Teris忍不住當眾摑了老公一巴，即場激動爆喊。

由於節目大膽踩界，惹來一眾網友炮轟意識不良、玩得太過火、畫面涉及色情以及歪曲道德等，又指節目不應被安排在晚上9時半播出，應調往晩上11:00成年觀眾時段。據悉，通訊事務管理局亦收到投訴指節目鼓吹婚外情。