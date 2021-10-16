AK生日孖Lokman 掘金　暫無意脫單︰兒女私情擺埋一邊先

MIRROR正副隊長楊樂文（Lokman ）和江熚生（AK），今早在中環出席品牌活動，適逢AK 29歲牛一，店鋪兩旁及對面馬路旁都企滿了fans。而有「生粉」特地為AK送上蛋糕慶生，他留在店內拍攝時，多次與Lokman 走近落地玻璃跳舞、派心，令到等候多時的「生粉」及「頭巾兵團」十分開心。

AK接受訪問時，表示今年的生日願望是身體健康，並透露完成工作後將會與屋企人食飯，而Lokman 表示由於知道大家都比較忙，所以早在兩星期前已經與AK及其他成員慶生。問到生日願望之一會否是早日脫單，AK表示：「花姐都有問過我呢個問題，我話暫時冇太大興趣搵女朋友，呢段時間仲係專注工作，做多啲好成績比大家睇，兒女私情擺埋一邊先。（會唔會想買樓？）呢個唔係生日都想。同埋希望疫情快啲過，可以同MIRROR成員一齊走埠，去唔同場館做表演。」

二人在店內拍攝後，轉到店外，「生粉」即時上蛋糕。（葉志明攝）

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AK提到籌備多時嘅個人品牌Kyubi今日正常面世，問到投資金融多少，他未有正面回答，只說「OK」而Lokman即在旁表示：「兩位，你同你拍檔。」AK聞言後大讚隊長有急才，並表示：「咁係三位，我同兩位朋友。」昨晚AK去旺角商場的展覽打卡，花姐亦有陪伴在則，他笑指花姐送「愛」以及利市給他做禮物。「獻吻就唔好啦，我自己親媽都未獻。」