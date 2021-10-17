青春本我丨炎明熹首拍喊戲情緒失控　極唔滿意自己：好想打自己

炎明熹（Gigi）近日忙於拍攝劇集《青春本我》，今天（17日）Gigi為拍攝一場喊戲醞釀了情緒很久，在記者叫拍照的時候，臉上沒有任何一點表情，很出Gigi相當緊張，同時這是她第一次演喊戲。



Gigi一啲表情都冇。（梁碧玲攝）

Gigi在拍完喊戲後接受《東張西望》情緒依然沒有平復下來，看見手中還拿著紙巾不停去抹眼淚，在旁主持亦不斷安慰她。Gigi接受《香港01》訪問時候對於自己表現完全不能接受，若10分滿分，今天表現只得3分，她說：「我好想打自己，鏡頭對住自己喊唔出，但鏡頭後係到喊，真係好想打自己，如果打到自己想打死自己。」

Gigi對於自己今天表現形容是失望。（梁碧玲攝）

Gigi明白拍攝喊戲是需要準備很多功夫，因此在家中有空也會練習，在那時候確實是能哭出來，「我真係醞釀咗好耐，但一去到個位就喊唔到。唔關磁場嘅事，唔關鏡頭嘅事，係自己需要累積多啲，係呢段時間要再努力啲。」

Gigi認為自己能力不足才喊唔出。（梁碧玲攝）

在拍攝完喊戲後，在場有不少人都關心Gigi的情緒，這令她感到相當窩心，Gigi說：「唔單單你哋，仲有工作人員同埋導演，佢哋真係好好，好有耐性，唔會有唔耐煩嘅感覺。」而Gigi說了很多次拍戲並不擅長，雖然在喊戲遇到挫折，不過從沒萌生放棄的念頭，她說：「係難，畢竟唔係自己擅長，咁始終唱歌都係要有少少表情。」

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