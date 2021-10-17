李心潔柯震東無懼世俗眼光譜出姐弟戀　濕身擁吻愛得火熱（多圖）

由準金馬影帝柯震東、金馬影后李心潔主演的電影《鱷魚》，兩人在片中上演更生人與女青農的姐弟戀，柯震東靦腆笑說：「這可能是我從影以來最激烈的一次！」不過，被問到「跟姊姊談戀愛會挑戰嗎」，他倒是很自信：「我跟誰談戀愛都不會有太大困難！」



過去都是飾演純情男子角色的柯震東，接吻也都是蜻蜓點水式的，《鱷魚》是他拍戲以來情感上比較濃烈的「攻擊」。他還透露，最初聽到要和李心潔合作，一直不敢相信是真的，還直呼「完蛋了」，笑稱自己「把深埋在心裡多年的『愛意』還有能力，全部都挖出來，非常緊張。」

李心潔因電影《鱷魚》首次和柯震東合作，她說：「我不知道他和我拍戲這麼緊張，對我來說他是非常好的演員，所以我事前是很期待，好奇我們合作會有什麼結果。雖然他一直說他很緊張，但其實他是『有備而來』的。」至於兩人戲外如何培養感情，李心潔笑稱用「電波培養」，柯震東解釋，兩人不是刻意去熟悉，而是邊工作邊培養；導演陳大璞也形容，電影裡兩人的愛情，是呈現一種很舒服的感覺。

柯震東也認為自己私下的個性很像「鱷魚」，「我到一個陌生或是不熟悉環境，我很慢熱、會安靜的在旁邊觀察，或是有不開心、煩躁的感覺，第一時間不會講，我會忍耐、累積很久一次爆發。」問到哪部片對他演戲生涯影響最大，他點名韓國電影《大叔》，因為該片不只是商業兼具藝術之作，「男主角元斌明明有統治亞洲的外型，但專挑有挑戰性的作品，這也是我滿想要前往的一個方向。」

觀賞更多李心潔、柯震東在新戲《鱷魚》的激情演出。（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 20

電影《鱷魚》講述為了義氣曾走過歪路、回歸社會後的小魚（柯震東飾），在當初大哥劉主任（李康生飾）的協助下留在議員辦公室做事，某天被指派去為最讓人頭痛的青農陳芝平（李心潔飾），處理農地水源的問題，難搞的陳芝平遇上初出社會的小魚，兩人在摩擦中找到革命情感，也在寂寞中找到新的寄託。

同場加映：李心潔彭順變異地戀 結婚11年罕談夫妻感情：主要跟孩子保持聯絡（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 5

同場加映：內地劣跡藝人翻身難過拎奧運金牌 柯震東吸毒返台灣重新發展（點擊放大閱讀）▼▼▼

延伸閱讀：

柯震東怒咬李康生鼻子 竟嗑完「蒜泥白肉」才上陣

【本文獲「TVBS」授權轉載。】