雞排妹被網紅小玉移花接木演三級片　經紀人回應：一定會提告

台灣YouTuber小玉（朱玉宸）和笑笑因製作「換臉謎片」，利用軟體將在性愛影片上換上女明星、網紅、民代等名人的臉，並出售牟利，受害女性多達上百位。



雞排妹鄭家純也是受害者之一，對此鄭家純透過經紀人回應：「偵查階段不方便評論太多，不過一旦確定是誰要負起責任，一定會提告，謝謝關心。」

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經紀人表示：「身為被害人，當然希望這種數位性暴力的案件要調查清楚，水落石出。偵查階段不方便評論太多，不過一旦確定是誰要負起責任，一定會提告，謝謝關心。也想呼籲大家，不要以為這些來自幻想慾望而產生的影片，不是真的只是移花接木，就認為傷害與暴力就不存在，請不要下載與流傳。」

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