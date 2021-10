下月73歲生日的許紹雄與新加坡太太龍嬿1992年結婚,直至49歲與太太育有女兒許惠菁,女兒今年24歲。許惠菁昨晚(18日)在社交平台宣布,男友向她求婚,連黃翠如都留言恭喜:「So so sweeeet n so happy for u two.」作為人父的許紹雄亦在場見證,貼出合照:「大個女啦訂婚啦,多謝所有朋友嘅祝福。」

男友下跪求婚。(IG圖片)

許紹雄打本給女兒開餅店。(IG圖片)

許紹雄愛護家庭,除移居到新加坡生活,亦打本讓女兒開餅店,男友都有幫手送訂單,一早已經見過家長入晒屋。許紹雄亦曾斥資2,300萬港元在當地購入的4,000呎大屋,歸入女兒名下。

