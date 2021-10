現年33歲的歌手譚嘉儀昨日突然於IG宣布喜訊!她post了3張她於酒店的靚相,其中有兩張相是她身穿晚裝長裙,手持一大束紅色玫瑰花,一臉冧爆甜笑。她留言表示:「𝙃𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙥𝙧𝙤𝙥𝙤𝙨𝙚𝙙 (他終於求婚了) …. .... .... .... .... And she said YES !!!! 哥哥要結婚了!! #唔好誤會 #有冇嚇親呢~ #哥哥要結婚了 #恭喜恭喜 #娶到個賢妻 #congratulations #Mr Tam & Mrs Tam」

實情原來是她哥哥求婚成功。而第3張相就是嘉儀與她哥哥以及未來阿嫂的合照,今次是由阿嫂拿住巨型玫瑰花束坐在中間,疑團瞬即解開。雖然不是嘉儀要結婚嫁人,不少她的好友與網民都被誤導了,但大家仍然留言送上祝福。戴祖儀就搞笑表示:「請用肉體補償我嘅失望!!!但恭喜晒」