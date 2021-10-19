雞排妹、翻版周子瑜被換臉成AV主角！小玉「意淫名單」驚見郭書瑤

台灣網紅網紅「奎丁」去（2020）年發現自己被換臉成A片女主角，豈料當地警方追查發現幕後主謀竟是百萬YouTuber「小玉」（朱玉宸）。最可怕的是，受害者高達上百位，從政治人物到藝人都受到他染指意淫，靠著不雅片賺近千萬元台幣。



奎丁曾出面指控自己被Telegram群組「台灣網紅挖面」換臉，慘變成謎片女主角，而且該影片還在數千人的群組內販售，讓她超級憤怒。台灣警方隨後根據「台灣網紅挖面」群組的金流追查，發現該群組帳戶竟是剛宣布引退的網紅「小玉」（朱玉宸）所有，18號將小玉等3人帶回偵訊，並查扣大量現金。

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此事後爆出後，網友們立刻起底奎丁去年發布「網紅名單外流」影片，發現竟然上百人受害，政治人物、藝人、網紅、主播都受到迫害，連館長（陳之漢）都受害，小玉相處多年的搭檔「笑笑」也不放過，在PTT公布完整名單，包括：

※政治人物： 立委高嘉瑜、議員黃捷、市府副發言人黃瀞瑩。

※藝人： 鄭家純（雞排妹）、蔡依林、柯佳嬿、郭書瑤、曾之喬、陳意涵、許藍方、苗可麗、唐綺陽、周曉涵、鄧福如、梁凱莉、吳怡霈、蔡瑞雪、瑤瑤（黃喬歆）、愷樂（蝴蝶姐姐）、邵雨薇、張景嵐、夏語心、林明禎、鮪魚（徐瑋吟）、Albee、張景嵐、黑嘉嘉、峮峮、粿粿、泱泱、溫妮、馬嘉伶、李優、虎牙陳伊、梓梓、喬喬兒。

※YouTuber： 館長（陳之漢）、解婕翎、鄭茵聲、愛莉莎莎、白癡公主、滴妹、咪妃、球球、千千、本本、許瑜、奎丁、笑笑（小玉搭檔）、艾瑞絲、蕾菈、這群人木星、關關、Skimmy、安啾咪、那個女生kiki、眾量級家寧、一隻阿圓。 可凡、美麗妄娜、米砂、魚乾、媛媛、盛夏微涼Ryo、泥泥汝、阿樂、艾瑞絲、阿民、陸子玄、妙見神小茉（老高老婆）、電獺少女宇恩、金魚腦、晨晨、品子。

※網紅： 脫口秀演員龍龍，青青、祈錦鈅、林襄

※主播：張齡予



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