Tyson Yoshi想休息多過買樓　唔想火辣女友入行：會極力阻止

最近人氣急升的Tyson Yoshi（程浚彥）今日（21日）與麥浚龍、周國賢等一同受邀出席服裝品牌活動，談到針織毛衣掩蓋了Tyson Yoshi健碩身形，他就笑言：「凍呀，要收埋，唔除啦，而家要食返肥。（點解呀？）咁咪可以唔使除。（嚟緊音樂會唔會再益Fans？）嗰個唔適合除，除得太多啲人會無乜驚喜，等吓啦，唔想同一個size，想上返磅，再操勁啲，再修返身。（之前咩size？）而家個胸好似41吋。（有咩目標？）大過41囉。」

針織毛衣亦掩蓋不到Tyson Yoshi 的41吋胸肌！（陳順禎攝）

問到最近收入是否幾級跳，Tyson Yoshi就否認：「點講呢？其實有啲攰，想做歌，有時想錄歌嘅時間都好似冇。嗰次就即刻放咗3日假，就即刻寫咗兩首歌，我就發現我係需要放假享受下生活。雖然多謝大家對我嘅厚愛，成日搵我，但真係好攰，做呢啲都係想大家多啲留意我嘅音樂。」對於不少藝人入行的目標都是買樓，Tyson Yoshi就直言想休息多過買樓：「休息好重要喎。（緊要過賺錢？）我冇諗過買樓喎，可能想買車，最近使咗好錢喺Uber度，可能買車會抵啲。」

Tyson Yoshi 喜歡音樂的程度多於賺錢買樓，絕對是娛圈清泉。（陳順禎攝）

Tyson Yoshi真係好受歡迎：

隨住Tyson Yoshi 的爆紅，他的女友 Christy都被網友起底，更大讚Christy 的樣貌姣好、身材火辣，Tyson Yoshi 笑言：「佢每次見到有人講佢都好驚，始終唔係呢個圈嘅人。（會唔會想女朋友入行？）應該唔會，佢想入我都會極力阻止，佢嘅性格唔啱。」

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