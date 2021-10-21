小朋友呻悶寄信求播《幪面超人聖刃》　ViuTV回覆勁窩心網民激讚

ViuTV除了自家製劇集和綜藝節目，還有外購來自世界各地的節目播放，當中包括深受小朋友歡迎的《幪面超人》系列。今日（21/10），ViuTV官方Facebook專頁便公開了一封親筆信，信中寫道：「Hi ViuTV的哥哥姐姐，你好嗎？《幪面超人01》完結了。我想問下一輯《幪面超人聖刃》什麼時候播出？我和弟弟也很期待。因為我很悶只是做功課。祝越來越多人收看。」

而ViuTV方面亦有回信：「Hi 很悶的小朋友，ViuTV的哥哥姐姐、Sound Bear和Sound Choice收到你的來信了，我們都很好呢！知道《幪面超人01》完結後，你和弟弟都沒有幪面超人看，一直都很悶，只是做功課，讓我們都十分擔心。於是同事Sound Bear立即想辦法，讓你期待的幪面超人盡快飛過來跟你見面。謝謝你耐心地等待，我們終於可以非常興奮的告訴你：下一輯《幪面超人聖刃》將會於今個星期日（10月24日）早上11:00播放了！」ViuTV方面除了叫小朋友記得做好功課才看，還祝福對方身體健康、學業進步：「要做個可愛乖孩子啊！」獲得不少網民激讚。

小朋友求播《幪面超人聖刃》的親筆信。（Facebook/@ViuTV）

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