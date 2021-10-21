披荊斬棘的哥哥丨李雲迪累節目下架僅剩4集　網嘲：監獄大牌雲集

內地鋼琴家李雲迪今日（21日）晚上因涉嫌嫖娼，被北京朝陽公安分局依法行政拘留。雖然據「平安北京朝陽」微博通報中只提及「李某迪」，但人民日報微博直接用上【李雲迪嫖娼被拘】標籤。

李雲迪上星期才回歸內地芒果TV綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》拍攝，不料即出事，今午有人發現節目組將李雲迪打格，雖然節目組一度澄清工作人員手誤，將格仔取消，但隨即爆出李雲迪被捕消息，峰迴路轉。晚上有內地網民發現，芒果TV的官方網站迅速將關於李雲迪的集數下架，但芒果TV的YouTube會員專屬頻道仍可找到相關集數。

李雲迪今日仍有為《披荊斬棘的哥哥》宣傳。（微博）

李雲迪微博今日仍有上載節目影片宣傳，晚上被節目割席，有網民亦發現《披荊斬棘的哥哥》微博已將所有李雲迪的單人相片刪除，又取笑製作組十分忙碌，，之前才為節目另一成員霍尊打格，現在又要加班為李雲迪打格，是「披荊斬棘的後期」，又或者等十年後製作「刑滿出獄的哥哥」。早前內地男星吳亦凡因涉嫌強姦等控罪被北京朝陽警方刑事拘留，今次亦有人嘲笑李雲迪：「朝陽區監獄年底文藝匯演大牌雲集啊！」

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李雲迪最近才回歸節目：