智異山｜全智賢曾經是票房毒藥？你不知道的韓國影后7件事

由全智賢、朱智勛領銜主演的電視劇《智異山》上月23號播出，堅強的實力派陣容更是引起觀眾們的期待，而這也是首部以智異山為背景的懸疑韓劇，並由《孤單又燦爛的神－鬼怪》導演和《解碼追兇》、《屍戰朝鮮》的編劇合作打造，自開播後引起一片討論的熱潮，這次我們帶大家認識該劇女主角，同時也是許多人心目中的女神全智賢。



韓劇《智異山》23號開播！用7點帶你先認識女主角全智賢（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、出道經歷

從小就長像標緻且有著空靈氣質的全智賢，不僅追求者多到連在校老師都爆料「情書經常塞爆學校信箱」外，有著高挑身材的她在1997年時透過一位模特兒姐姐的介紹，因緣際會之下以時裝雜誌模特兒的身份出道，看到她可能性的經紀公司便找上全智賢，在經歷過一年的演員訓練後，從接拍廣告開始出發，亮眼的表現很快受到導演們的注意，隔年便透過電視劇《我心蕩漾》正式以演員身分活動，更憑藉著該劇拿下《百想藝術大賞》最佳新人獎的殊榮，演技備受業界及觀眾肯定。

二、演藝生涯，力求轉型卻不盡人意

從1991年開始全智賢便努力的在演藝圈扎根，先是出演電影《白色情人節》後，同年也接演了電視劇《Happy Together》，而該劇不僅在韓國創下了高達37%收視率，也讓全智賢逐漸被大眾所知，先前拍攝的廣告也對全智賢的大有幫助，讓她逐漸成了家喻戶曉的明星，但真正讓全智賢名聲大躁的是在2001年時由她及車太鉉主演的電影《我的野蠻女友》，憑藉著劇中外表清新脫俗，但行為卻言行蠻橫無理的角色「宋明熙」成功打開知名度，不僅榮獲《韓國大鐘獎》最佳女主角獎、人氣獎外，該部電影更是在亞洲地區掀起一波電影韓流的熱潮，紅遍了全亞洲的同時戲約、廣告更是不間斷的找上門，也讓全智賢一躍成為韓國一線女星。

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但或許因前期的作品太過出色的緣故，觀眾對全智賢的期待又更高了點，力求轉型的全智賢開始嘗試與以往不同的角色類型，2003年出演電影《四人餐桌》在劇中飾演患上了嗜睡症的患者，醒來便看見鬼魂以及別人過去的超能力者，雖在演技上做了突破性的嘗試，但卻沒有反映在票房上，而隔年出演的電影《野蠻師姐》雖回歸了大家熟悉的野蠻形象，卻因為太過浮誇荒謬的表演方式，及過多的置入廣告被觀眾批評，雖然創下了不錯的票房，但評論卻全是對全智賢的表現失望辜負觀眾期待，而後出演的電影《雛菊》、《曾是超人的男人》都沒能創下佳績。

就連2009年進軍荷里活出演電影《血戰新世紀》，盡管是首次挑戰武打動作片，但卻因電影本身內容空洞、特效廉價而導致票房慘跌，而2011年出演《雪花秘扇》與李冰冰、曉治積曼（Hugh Jackman）合作出演，甚至為戲獻出第一次螢幕初吻都沒能激起過多的水花，雖持續地在電影圈活動，但卻遲遲沒有能夠超越《我的野蠻女友》的作品，因此至2011為止都沒有代表作，也讓全智賢陷入收視毒藥的漩渦。

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三、創造事業巔峰

直到2012年與金惠秀、李政宰等大前輩一同以《盜賊門》創下千萬票房佳績的全智賢，才開始漸漸擺脫收視毒藥的漩渦，演藝事業逐漸轉好，重回往日風采，而再度讓全智賢登向事業巔峰的正是2014年搭檔金秀賢出演的電視劇《來自星星的你》，而這也是她睽違14年重回小螢幕的經典作品，在劇中不計形象的搞笑演出，不僅完美的詮釋了千頌伊的角色，更帶起了韓國一陣「雞啤」（炸雞+啤酒）的熱潮，再創演藝第二春的她，2015年再度挑戰接拍電影《復國者聯盟》，搭檔並李政宰、河正宇、趙震雄聯合主演，做為唯一女主的她終於再次將年度票房冠軍收入囊中，其精湛演技更分別在《第52屆大鐘獎》與《韓國大眾文化藝術賞》獲得影后及總統表彰的殊榮，2016年時再度與《來自星星的你》編劇合作，出演電視劇《藍海傳說》，同樣獲得了廣大的迴響，並榮獲同時段的收視率冠軍，成功迎回事業巔峰。

四、廣告商愛將，超強帶貨王

雖然先前的在影視方面的表現差強人意，但全智賢卻依然是許多品牌愛用的代言人，尤其在拍攝完《來自星星的你》後，更是許多的廣告商都找上全智賢，並引起了一連串的經濟效應，根據韓國官方統計顯示，當時無論是炸雞、唇膏、風筒 ，甚至是拍攝地點首爾塔、景福宮、小法國村等加總起來的品牌價值就達到3,000億韓元，再到近年來的保養品、膠原蛋白、運動品牌等，只要是全智賢代言的銷量都十分驚人，絕對是超強的帶貨女王。

五、婚姻生活

在2011年首次公開戀愛後的隔年全智賢就為愛步入禮堂，當時所有人都相當好奇這位女神的老公到底是誰，兩位又是怎麼認識的，其實兩人小時候就住在同個社區，雖人知道對方但並不熟識，直到2010年在雙方朋友的介紹下才開始便熟，而兩人之所以墜入愛河，是有次男方生病，全智賢一直在他身邊照顧他，日久生情之下，便逐漸從朋友轉變為戀人，再被爆料戀愛後男方的身分也遭起底，不僅是知名時裝設計師李貞宇和金融資產管理公司大股東崔坤的兒子，長的一表人才的他，更被網友形容撞臉男星蘇志燮和張赫，而結婚至今10年始終恩愛的他們，除了分別在2015年與2017年誕下二寶外，其私生活非常的低調，但卻被不實的YouTube頻道《橫豎研究所》散播分居、離婚等謠言，老公崔俊赫甚至還幽默的將KakaoTalk背景圖悄悄換成了《男兒當入樽》的內容，以一句「我想當全全（全智賢）老公！」機智闢謠，高EQ的回覆方式，除了笑翻眾多網友外，也見證了兩人的好感情。

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六、演藝圈的包租婆

在韓國節目《全年LIVE》公開的「2020韓星房地產富豪榜」中，全智賢穩坐第3名的寶座，根據韓媒全智賢在2007年曾在首爾論峴洞買下一棟5樓建築，而2017年時更以現金的方式購置市值325億韓元（約港幣2.1億元）的的江南豪宅，光是名下就有7個房產的全智賢，不僅市值全部翻倍，還至少淨賺台幣5億元（約港幣1.3億元）的以上，總共的房產市值竟高達台幣20億（約港幣5.5億元）左右，且就算不脫手，光是每個月收租金就可以高達台幣300萬元（約港幣83萬元），被封為市「明星界的包租婆」真不為過。

七、暌違五年重返小螢幕

自2016年出演完《藍海傳說》後專心於照顧兩寶的全智賢，除了客串劇集《屍戰朝鮮》第二季，以及推出外傳《屍戰朝鮮：雅信傳》外，這也是全智賢暌違五年再次以電視劇重返小螢幕，在電視劇《智異山》預告中，除了全智賢凍齡美貌讓大家為之驚嘆外，豪華的戲劇陣容也備受大家討論，除了主演全智賢、朱智勛外，其配角陣容還包括成東鎰、吳正世、趙漢哲、高旻示等人，不僅演員陣容強大，就連製作團隊都備受觀眾們認可，加上與以往不同新穎的題材，相信播出後定會成為大家討論的話題，而故事主要講述智異山國家公園的守林員姜賢祖（朱智勛飾），發現自己能夠看到遇到山難而離世的鬼魂們，因此與前輩徐伊江（全智賢飾）一起攜手解開這些未知故事的過程，好奇更多內容的話各位就要看《智異山》唷。

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