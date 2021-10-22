江若琳官司案｜鍾舒漫以歌手證人身份出庭 控方20分鐘盤問完畢

Elanne江若琳（原名江玲）與前經理人公司「寰宇」合約官司案，今日（22/10）於金鐘高等法院繼續開庭審訊。上午江若琳母親周麗容（譯音）以證人身份作供完畢。下午開庭，法庭傳召另一證人前英皇女歌手鍾舒漫（Sherman）到庭應訊，接受控方大律師盤問有關製作唱片及收入流程。

控方大律師問鍾是否同意一首歌曲，由作曲作詞至灌錄至完成需時？鍾表示同意：「快嘅話兩個星期可以完成一隻歌，但耐嘅話，可以係半年。」控方大律師追問鍾完成灌錄一首歌曲後，是應該需要「派台」？鍾表示認同。此時，法官問控方「派台」是什麼意思？控方大律師嘗試解說，但法官依然不明當中意思。控方大律師要求鍾解釋「派台」當中含意：「派台嘅意思係當我哋做起一首新嘅歌嘅時候，就要將呢首歌派去任何一間嘅電台及電視台，透過佢哋去播放，令到大家會知道有呢首新歌推出。」

控方大律師問鍾唱片銷量收入可時分成？鍾表示：「其實一隻碟係會長期賣，例如兩年至三年咁。但公司出糧就會斷月咁樣計，咁佢哋亦都係會有一段時期，關於碟計咗畀你。但如果打後三至四年仲有得賣，我都仲有得分返嘅。」控方大律師問鍾是否有時出席活動，只得一封利是作為酬金？鍾作供稱：「如果係一個正式嘅工作就唔得一封所謂嘅利是。如果係得一封利是就係『俾面派對』，通常呢啲事前都會講聲到時會畀封利是嘅。」

控方大律師追問鍾：「咁即係話，你有時為咗宣傳首新歌，你都會去呢啲俾面派對？」鍾表示：「如果我係要宣傳隻歌，唔會話去俾面派對，因為呢啲俾面派對有時會要我唱返三年前嘅歌，咁所以呢啲俾面派對，唔係畀我用嚟宣傳新歌。」控方大律師再問鍾，在宣傳新歌期間，出席商演活動時，收入是否偏低？鍾反問何為偏低收入。控方大律師向鍾說明幾千元為例。鍾說：「其實新人啱啱出道嘅時候，公司想你曝光率多啲，都會多啲推你出去。但有時錢唔係太多，但認為性質幫到藝人，都有可能幫你接嘅。通常所謂嘅收入，又或者工作嘅價錢，公司都會幫我哋衡量，認為值唔值得。」

控方大律師問鍾是否知道江若琳欠寰宇多少錢？鍾表示：「其實我同佢做咗朋友咁耐，大部分時間我係唔知。到有14年報道出咗，先知道佢同舊公司有錢銀糾紛。咁所以嗰陣時佢先有話畀我知，加上報道又出咗，朋友擔心，咁我就一定會問。」控方大律師在庭上只用20分鐘時間盤問鍾便完結。案件排期至11月1日再續審。

案件編號：HCA 1225/2014