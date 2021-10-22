黃子華想搞網上節目　讚Lokman、Tiger夠聰明 ：我識唱MIRROR啲歌

子華話自己好少著短褲，一出場就叫大家望多幾眼。

黃子華、鄭中基、MIRROR成員楊樂文（Lokman)、邱傲然（Tiger）齊為銀行推出嘅信用卡拍攝廣告，四位今午齊齊出席首播活動，子華睇完廣告之後，不忘發揮搞笑本色，表示自己同鄭中基入行時選擇錯誤，應該好似MIRROR一樣走偶像路線。

鄭中基接受訪問時，表示2017年曾邀子華做其演唱會嘉賓，自此之後二人就未冇再見面，子華在旁笑言：「聽講佢而家正職係湊仔女，忙到飛起。不過基本上呢兩年我係冇見任何朋友，特別圈中朋友都少見，所以我哋嗰次見面都傾咗好耐。」問到之後會否再合作，鄭中基坦言合戲的話一定想。「我都有構思，如果得梗係搵子華，但都要比佢睇睇。」子華則謂只要有眉，完全唔需要的目就可以傾傾。

鄭中基再與MIRROR成員合作，而今次廣告仲有埋子華神。

鄭中基早前聯同KB(李健宏）拍攝網上節目，並齊齊整蠱Edan（呂爵安），子華表示對網上節目亦感興趣，並謂一定要整蠱好朋友才夠開心。「其實我有個好認真嘅諗法，每日都諗緊好想做訪問節目，真係好想，但都係諗下先。（爭啲咩？）爭嘉賓。我想做啲唔係普通嘅訪問節目，訪問啲大家唔係成日見嘅人，既然唔係成日見，我又真係搵唔到，見慣見熟又唔使我做啦。」

首次與MIRROR成員合作，子華大讚Lokman同Tiger 聰明伶俐 ，又話自己識唱MIRROR的歌，並打算留在自家製節目中表演。提到Lokman表示合作當日十分緊張，不時在旁偷聽二人的金句，子華表示：「我哋講嘢就係金句架啦，年紀大講咩都好似係金句。」