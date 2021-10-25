TVB下年劇集排期露底　《金宵大廈1968》優酷先過香港播？

無綫剛於上周五（22日）舉行《節目巡禮2022》，重點推介14套劇集，王祖藍當日表示會與內地電視台有更多合作，製作不同綜藝。TVB一直有與優酷合作拍劇，昨日有網上消息指，優酷港劇場平台率先上載劇集宣傳海報及內地上架日期。

根據目前流出的消息，重點推介劇集之一的《白色強人II》將會在下年第1季上架，同樣由TVB製作的《法證先鋒V》就要等到第三季，但最奇怪的是《金宵大廈2》卻有不同上架時間，據優酷宣傳，《金宵大廈2》在2021年上架，但網上流傳該劇要到下年才播，隨時內地比香港更早有得睇續集。

由陳山聰及李施嬅主演的《金宵大廈》大獲好評。（劇照）

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其實TVB在上半年業績報告中曾提到，《金宵大廈2》會改名做《金宵大廈1968》，預計與《白色強人II》同樣在本年度稍後時間交付內地，但交付不等於可以播出，所以兩地播出時間仍是未知數。《金宵大廈1968》是大熱奇幻劇集《金宵大廈》的延續篇，男女主角陳山聰及李施嬅將會再續前緣，今輯故事將玩「平行時空」，是關於另一個時空內的「金宵大廈」，包含十個單元故事：《七樓半》、《姐姐》、《雙魚》、《Oppa》、《訪客》、《對倒》、《城寨英雄GO!》、《吃播》、《嫁衣》及《原點》。

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