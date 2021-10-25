郭書瑤被閨蜜踢爆很變態！開視訊做這件事嚇窒茵聲：在我洗澡時…

郭書瑤跟網紅鄭茵聲日前上台灣《#T-POP我們聽大的!!》，她們同樣身兼演員及歌手身分，並因拍戲而成為閨蜜。茵聲坦言，起初看到郭書瑤表情總是「冷冷的」，直到郭書瑤主動開啟話題後，兩人才變成好朋友。



茵聲還爆料，郭書瑤每周都要打電話給她：「瑤瑤很變態，一定要用視訊，曾經我在洗澡時，看到她打來，想說她到底要幹嘛？」瑤瑤撒嬌說：「我就是想她啊！」茵聲則說郭書瑤總是用視訊來觀察她的身體，例如：「你是不是變胖了」、「你今天皮膚不好喔」。郭書瑤解釋因為台灣疫情每天都在家，自己一個人住難免會想看到朋友。

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郭書瑤在戲劇上的亮眼表現，讓很多人忽略她同時具有歌手身分。這回她在節目中演唱〈再一天〉及〈Honey〉，她表示非常感動，除了很久沒發片外，也很久沒有一個平台能站上台唱歌。茵聲也演唱偶像劇的主題曲〈稻草〉，笑說自己演唱這首歌Key有點高，但因為了解自己在高音時能表現出聲音的特色，所以在演唱時都會唱上去。

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