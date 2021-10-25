童你一起長大了丨晶晶Polly廿年後再合體　愛心爆棚為救動物開店

當年嘅Polly（左）同晶晶姐姐，真係青春逼人同好清純。（影片截圖）

《童你一起長大了》第四集《童你》以「唱出快樂‧童你尋開心」為主題，亮點落在昔日兒歌節目代表人物吳晶晶及黃寶君（Polly）身上。已廿年沒有在螢光幕現身的二人，一直是昔日小朋友來信關心近況對象。現為兩子之母的晶晶，笑容依然充滿稚氣：「我嘅人生已經進入咗另一個模式，陪住我哋大嘅小朋友都已經長大成人。今次當係一個重聚，同大家Say個Hi。我比較傳統，我同我先生嘅理念係希望小朋友要快樂。」而相對較低調的Polly姐姐，現已為寵物店店主兼寵物美容師，愛心爆棚的她，談到當日開店因由時，更忍不住落下心痛的眼淚：「要救小動物，要使好多錢，透過開寵物店就可以有基金，賺到錢亦可以幫佢哋。」

咁多年冇見Polly同晶晶姐姐，依然可以九秒九重拾默契。（影片截圖）

受訪期間，晶晶猶如Polly代言人，一直代Polly回答問題，譚玉瑛遂笑指二人廿年不變：「Polly永遠好似晶晶老細，Polly有啲咩唔想講埋落去，晶晶自然會接Cue。」晶晶笑言與Polly早於1989年因一起擔任「青少年大使」結緣，二人除了經常雞啄唔斷、有無盡的話題外，更有不少觀眾及小朋友將她們「撈亂」：「嗰時啲人分唔到我哋邊個打邊個，我哋成日笑我哋可能係Twins。」晶晶與Polly雖然多年沒有碰頭，但二人依然默契十足，她們異口同聲表示是因為大家不但沒有變，而且依然像當年一樣簡單坦白，晶晶謂：「我太細個識佢，所以好明白佢。佢冇變過，所以中間無論隔咗幾耐，嗰種感覺都好易返嚟。我好珍惜年青時有Polly陪咗我咁多年。」說時更一度哽咽。

Polly同晶晶姐姐當年珍貴照片及回憶。（影片截圖）

另外，兩位姐姐更在阿譚與蓋世寶「引領」下，探訪了當日另一拍檔張崇德，三人甫見面即相當興奮，遭阿譚以「疫情」為由阻止三方擁抱問好，十分搞笑。德仔笑指當年面試兒歌節目主持時，最讓他驚嚇的是阿譚在場：「真係嚇到臉都青！佢坐喺度：『你好呀！』跟住我心諗，做咩呀？要對手架？」