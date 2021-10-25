炎明熹粉絲開Youtube頻道「明GI台」　重本製作勁專業：非常感動

炎明熹（Gigi）奪得《聲夢傳奇》冠軍後工作不斷。（陳順禎攝）

TVB《聲夢傳奇》冠軍炎明熹（Gigi），火速受到力捧，推出新歌《真話的清高》，獲鋪天蓋地宣傳，她的粉絲團「Gi炎粉」亦出盡力為偶像應援﹗除了Gigi每次現身必到撐場外，更開設網上影片頻道「明GI台」力谷偶像聲勢﹗

炎明熹（Gigi）粉絲為她開設的「明Gi台」，開台不足2個月已經上載十條片。（youtube截圖）

「明GI台」於9月6號開設，「Gi炎粉」更新相當勤力，不足2個月已經10條影片，剪接拍攝都很專業，每次Gigi出席活動更例不缺席。早前更相約Gigi到銅鑼灣戶外大螢幕觀看《真話的清高》MV，順道接受專訪。眼見訪問起碼有兩機拍攝，機上架設專業收音咪高峰，剪接順暢，當然少不了用Gigi新歌作背景音樂。

趁8號風球到巴士應援廣告打卡。（IG圖片）

炎明熹（Gigi）接受「明Gi台」專訪。（youtube截圖）

Gigi被問到看到自己在大螢幕出現的心情，她表示：「其實我係好尷尬，但係都開心嘅，冇諗過會出現喺咁大個螢幕到。」回憶拍攝時趣事，Gigi笑指：「Z笑點呀？其實又唔係掉紙巾掉咗好多次，三四次左右，打字嗰度就真係打緊字，我勁驚自己打錯，有啲位置我真係打錯咗，一路打字部打字機一路傾斜緊，因為佢有少少唔平衡，所以只能斜斜地打字。」粉絲又問到Gigi粉絲佔據成條廣播道，為咗支持新歌冒雨應援感唔感動呀？，Gigi回應：「其實非常感動，因為次次無論係好曬定落雨，佢地都會出現支持我，真係好感動。同埋令我諗起嗰次決賽當晚，三號風球佢地都出現，然後覺得有種佢地會陪住嘅感覺。」