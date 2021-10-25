三台收視報告｜今年首周收視排行榜　《星空下的仁醫》跌落尾五

三台收視報告又再出爐，今次的日期是10月18日至10月24日。今次報告重點當然是TVB兩套台慶劇《換命真相》和《星空下的仁醫》的首播，不過可惜兩套劇都未有如期的成績，甚至依然比處境劇《愛．回家之開心速遞》低，實在令人大跌眼鏡。



《換命真相》首周收視錄得19.1點，而《星空下的仁醫》更只有18.5點，相反《愛．回家之開心速遞》有20.7點，本以為台慶可以為正劇時段爭一口氣，要知道處境劇的收視已經壓住兩套黃金檔劇一段長時間，這個情況絕不是一個理想狀態。

《星空下的仁醫》收視令人跌眼鏡。（劇照）

首周的失利並不是只看今次的數字，我們重新找回今年播出的劇集，《星空下的仁醫》其實也屬榜尾的五套，不如立即睇睇今年劇集首周收視的排行榜。

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其實TVB最近都有最收視的時刻，10月12日(周二)晚上圓規8號風球高懸下，翡翠台黃金時段收視驟升，7時30分《東張西望》取得7天跨平台總收視29.2點，乃該節目近年來最高收視一集，而《愛．回家之開心速遞》也錄得28.5點7天跨平台總收視，翌日(13日)更升至28.7點。打風要睇新聞，所以當晚《6點半新聞報道》有21.9點，乃2018年以來最高收視一晚，僅次於2018年9月16日超強颱風山竹10號風球取得25.4點收視。

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